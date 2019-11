Zvolen podľahol Slovanu. Tréner Podkonický: Nemáme ofenzívnu silu, nedávame góly

Ďalšia krásna divácka kulisa hnala Zvolenčanov dopredu, ale opäť ostali fanúšikovia sklamaní.

2. nov 2019 o 10:46

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 16. M. Halama (Štrauch) – 10. Urbánek (Žitný, Štajnoch), 53, Urbánek (Abdul, D. Jendek). Rozhodovali: T. Orolin, Kalina – Ordzovenský, J. Konc ml., vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4186 divákov

Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Maier, Fatul – Thompson, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – B. Mráz, M. Halama, Kelemen – Marcinek, S. Petráš, Tibenský

Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Marek Hudec, Šedivý – R. Bondra, Zigo, Abdul – D. Jendek, Puliš, Matoušek – Pance, Kukumberg, M. Sloboda – Urbánek, Žitný

V prvej tretine sa oba tímy pomalšie rozbiehali, ale napriek tomu mohli skórovať. Na strane hostí sa Jendek ocitol sám pred Tomekom, neuspel a rovnako na opačnej strane 'pohorel' voľný Bonis na Brustovi. Skóre napokon otvoril Urbánek tvrdou strelou z pravej strany a bolo 0:1. Bratislavčania mohli zvýšiť vedenie ak by chybu súpera využil v šanci Zigo. Potom hrali Zvolenčania dve presilovky v rade, v ktorých mali niekoľko príležitostí. Najprv nevyrovnal z otočky Špirko a Bonis strieľal do žŕdky. Slovan mal obrovskú možnosť, keď Meszároš vykorčuľoval z trestnej lavice a išiel sám na bránku, bol však faulovaný a nasledovalo trestné strieľanie. To však jeho spoluhráč Abdul nevyužil. Početnú výhodu napokon 'bryndziari' pretavili do gólu, pretože bekhend Marca Halamu zblízka bol excelentný – 1:1. Domáci mohli do prestávky aj otočiť výsledok, no McPherson ani na dvakrát neprekonal pozorného Brusta.

V strednom dejstve ubudlo šancí. Obe mužstvá sa zamerali na pozorné defenzívy. Druhý gól mal na hokejke Puliš, ktorý dobiedzal pred Tomekom a po ňom domáci Mráz, ten voľný z dvoch metrov mieril do gólmana Slovana. Neskôr mal veľkú možnosť v 'belasom' drese Matoušek, ale skvele zasiahol Tomek. Bratislavskí hokejisti nevyužili v polovici zápasu dve presilovky v rade. Abdul dostal zo skrumáže puk za čiaru, no podľa arbitrov nedovolene a z dorážky sa netešil v tutovke ani Bondra. Početnú výhodu v závere druhej tretiny mali aj Zvolenčania, ale vyložená šanca absentovala.

Tretiu tretinu začali lepšie hostia, veľké príležitosti nevyužili Abdul a Zigo a potom v presilovke dvakrát Štajnoch a Pance. Hokejisti spod Pustého hradu mali aj šťastie. V hre piatich proti piatim sa hralo viac takticky, ale viac než štyrom tisíckam divákom to nevadilo, vytvorili na štadióne aj 'mexické' vlny. Až v 53. minúte sa udiali dva dôležité momenty. Na zvolenskej strane totiž v šanci neuspel McPherson, nasledoval protiútok, z ktorého sa presadil pohotovou strelou Urbánek – 1:2. O minútu neskôr po faule na Abdula rozhodcovia nariadili druhé trestné strieľanie a opäť ho realizoval neúspešne spomínaný Abdul. Slovan následne nevyužil presilovku a v závere sa mierne strachoval o výsledok. Vyrovnanie mal na hokejke Mráz, no Brust bol proti.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Hodnotí sa mi to ťažko. V posledných troch zápasoch sme dali doma iba dva góly. Nemáme ofenzívnu silu, nedávame góly. V tretej tretine sme mali iba štyri strely. Prvé dve tretiny sme mali celkom dobré, ale Slovan dobre bránil a navyše má aj výborného brankára. Hostia hrali obetavo. My sme mali dobré presilovky, hrali sme dobre aj oslabenia, tam sme súpera nepustili do šancí. V tretej tretine sme v hre piatich proti piatim zlyhali. Musíme nájsť cestu ako začať dávať góly. Musíme ísť viac do bránky, aj keď to tam bolí.“

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: „V priebehu troch dní to bol pre nás druhý ťažký zápas. Zvládli sme ho vysoko takticky. Zvolen hral výborný hokej, hrozil hlavne v presilovkách, ale my sme ich zvládli, dobre sme sa bránili. Myslím si, že diváci videli hokej na hranici play off, nechýbalo vysoké nasadenie. Musím pochváliť chlapcov, že to zvládli v takomto zložení. Musíme popracovať ešte na našich presilovkách, v nich sme sa trápili . Výborný výkon podal brankár Brust a rovnako tak i celý kolektív.“

Jakub Urbánek, autor dvoch gólov Slovana: „Teší ma, že som sa presadil. Pri prvom góle som si myslel, že som dal žŕdku, ale išlo sa telefonovať, chalani mi hneď vraveli, že som dal gól. Ten druhý gól, dobre ma našiel Abdul a ja som už iba vystrelil, padlo to tam. Som spokojný s výsledkom i s výkonom a mám radosť z mojej formy, presadil som sa totiž aj v piatok v Banskej Bystrici. Hrali sme dnes vo Zvolene celkom dobre až na vylúčenia. V hre piatich proti piatim sme boli silnejší. Musíme však popracovať na presilovkách.“