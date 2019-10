Zvolenskú bežeckú ligu ukončilo zrejme najnáročnejšie podujatie

Prvý ročník behu Zvolenská Grcalica ukončil štvrtý ročník populárnej Zvolenskej bežeckej ligy.

31. okt 2019 o 15:59 (mim, sč)

ZVOLEN. Zvolenská bežecká liga má znova aj charitatívny rozmer, výťažok z podujatí sa odvedie na účet o.z. Svetielko nádeje o.z (Centrum pomoci detskej onkológie), podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Po zdravotných problémoch opäť na lavičke. Tréner Mikula povedie Poprad Čítajte

Zvolenská bežecká liga vo svojom 4. ročníku priniesla novinku v podobe najvyššieho počtu bodovaných rozmanitých pretekov v jednej sezóne. Na záver pripravili organizátori ojedinelý projekt. Profilom a dĺžkou trate zrejme najťažší. Hlavná trať Veľká Grgalica v dĺžke 24 km s prevýšením 780 metrov mala štart na parkovisku Zimného štadióna.

Trať ďalej viedla štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad Pustého hradu s návratom do sedla pod Veľkým vrchom. Ďalej po zelenej značke do sedla Vráta a lesnou a poľnou cestou do Ostrej Lúky. Potom po Barborskej ceste smerom na Zvolen, v najvyššom mieste starou lesnou cestou do sedla Vráta, ďalej po štrkovej ceste do Hrabín a asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, a asfaltkou znova do sedla (drevený medveď), štrkovou cestou na Haputku a naspäť do cieľa na parkovisku pri zimnom štadióne.