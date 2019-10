Viac ako 4000 divákov sa gólu Zvolena nedočkalo

Pod Pustý hrad zavítali košickí hokejisti. O osude zápasu rozhodol jeden gól.

30. okt 2019 o 20:47 TASR

HKM Zvolen - HC Košice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 18. Skokan (Belluš, Růžička). Rozhodovali: D. Konc, Novák - J. Konc, Synek, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4060 divákov.

Zvolen: Tomek – Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul – Štrauch, Špirko, McPherson - Bonis, Trotter, Thompson - Mráz, Halama, Kelemen - Marcinek, Petráš, Tibenský – Kolenič

HC Košice: Košarišťan - Repe, Slovák, Růžička, Čížek, Koch, Michalčin, Bučko - Eliaš, Chovan, Belluš - Klhůfek, Skokan, Rapáč - Jokeľ, Bortňák, Suja - Hrabčák, Vrábeľ, Milý

Stredajší zápas mal pre domácich fanúšikov špeciálnu príchuť, keďže sa na ich vstupenky zložili hokejisti HKM Zvolen. Tí sa tak rozhodli kompenzovať fanúšikom slabý výkon v piatkovom zápase 16. kola Tipsport Ligy, keď na vlastnom ľade prehrali s Detvou 1:5.

A domáci hráči sa chceli revanšovať aj na ľade. Hosťujúceho Košarišťana tak preveril už po 20 sekundách Lowney. Úvodný tlak Zvolena pokračoval aj v ďalších minútach. Košičania sa prvýkrát vážnejšie ozvali až v 8. minúte a boli blízko gólu. Po prečíslení vypálil na Tomeka Jokeľ, ale domáci brankár si s jeho pokusom poradil. Na druhej strane mal pri avizovanom vylúčení šancu McPherson, ale ani on nepochodil. Zvolen si potom zahral presilovku, no takmer v nej inkasoval pri brejku Rapáča so Skokanom. Čo Košičanom nevyšlo v oslabení, podarilo sa v presilovke. Skokan sa pred bránkou dostal k odrazenému puku a v 18. minúte otvoril skóre.

V úvode druhého dejstva tempo upadlo a na prvú väčšiu šancu sa čakalo sedem minút, keď Košarišťan s námahou vyrazil štipľavú strelu Kelemena. V 34. minúte prišla ďalšia dobrá šanca domácich. Švarný a dvakrát ani Špirko však gólmana hostí neprekonal. Na druhej strane sa predviedol Tomek po nebezpečnom teči Jokeľa. Inak bolo na ľade dosť nepresností a tuho sa bojovalo o každý puk.

Hneď v úvode tretej časti pohrozili na jednej strane McPherson a na druhej Chovan. V 43. minúte sa dostal do samostatného úniku Klhůfek, vyskúšal blafák, no Tomek stihol roztiahnuť betóny. V 46. minúte si zahrali domáci ďalšiu presilovku, ale opäť ju nedokázali premeniť na vyrovnávajúci gól. V závere si Košičania strážili tesný náskok a Zvolen do tutoviek nepúšťali. Domáci to v záverečnej dvojminútovke vyskúšali bez brankára, súpera zatlačili a k vyrovnaniu sa už nedostali.