Po zdravotných problémoch opäť na lavičke. Tréner Mikula povedie Poprad

Skúsený a úspešný tréner Peter Mikula sa vracia to tipsportligového kolotoča.

30. okt 2019 o 8:56 TASR

POPRAD/ZVOLEN. Peter Mikula sa stal hlavným trénerom hokejistov HK Poprad. Premiéru v novom pôsobisku absolvuje v stredajšom zápase 18. kola na ľade HK Nitra. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Mikula nahradí Františka Štolca, ktorý po nedávnej prehre v Budapešti rezignoval na svoju pozíciu. V zápase 17. kola proti Michalovciam viedol „kamzíkov“ dočasný tréner Juraj Bondra spoločne s asistentom Jánom Šimkom.

„Mal som zdravotné problémy, no počítal som s tým, že keď sa vyliečim, tak by som chcel ďalej pôsobiť v hokeji. Nikdy som totiž nepovedal, že hokej robiť nechcem, a tak som čakal. Nakoniec som sa dočkal a bol som oslovený pánom Jurinyim. Všetci vieme, že pozícia Popradu nie je ideálna. Chcem priložiť ruku k dielu, aby sa predsezónne ambície klubu splnili. Niekoľkých chalanov v kabíne poznám, no potrebujem čas, aby som sa so všetkým zoznámil, keďže som do Popradu chodieval ako súper,“ uviedol Mikula.

Peter Mikula prevažnú časť trénerskej kariéry strávil v HKM Zvolen. V rokoch 2001 a 2013 bol pri oboch majstrovských tituloch klubu, v najvyššej slovenskej súťaži viedol aj Žilinu.