Mesto plánuje vystavať nové nájomné byty

Niektorí obyvatelia však s projektom nesúhlasia.

22. dec 2019



SLIAČ . V priebehu dvoch rokov má Sliač v pláne postaviť novú bytovku so štrnástimi bytmi na Rybárskej ulici. V rokoch 2002 – 2010 postavilo mesto päť nájomných bytoviek, z toho konkrétne v tejto časti tri.

Problém však primátorka Ľubica Balgová vidí v tom, že niektorí obyvatelia s výstavbou z dôvodu určitého obmedzenia samotnou stavbou nesúhlasia, preto je zatiaľ všetko v štádiu riešenia a vzájomných konzultácií.

Zaparkujú aj iní

„Ak získame stavebné povolenie, požiadame Fond rozvoja bývania o dotáciu ešte tento rok.

Keďže bytovka rozmerovo zodpovedá požiadavkám fondu, náklady by sme hradili práve z neho,“ vysvetľuje Balgová s tým, že ak by sa všetko podarilo a ľudia by s výstavbou súhlasili, do dvoch rokov by mohla byť stavba hotová.

Štúdie a vizualizácie už sú pripravené a mesto nezabudlo ani na problém s parkovaním.

„Pri novom bytovom dome by malo vzniknúť približne päťdesiat parkovacích miest. Tým by sme uspokojili aspoň sčasti aj potreby ďalších ľudí žijúcich na Rybárskej ulici, aby mali kde parkovať,“ poznamenáva.

Plánujú ďalšie

Sliač je žiadaná lokalita na bývanie, záujem je o rodinné domy, ale aj byty. V súčasnosti mesto eviduje približne päťdesiat žiadostí o nájomné byty.

„Každý deň dostávame aj množstvo telefonátov, či máme nejaké byty v ponuke a kedy budeme stavať ďalšie. Žiadostí je veľa, ale väčšinou ľudí odradí to, že sami ešte nevieme, ako to bude,“ hovorí Balgová.

Dodáva, že nie každý má dostatok finančných prostriedkov na stavbu alebo kúpu rodinného domu či bytu, mesto však urobí všetko pre to, aby obyvatelia zo Sliača neodchádzali, ale práve naopak.

Najmä z tohto dôvodu by chceli v budúcnosti pokračovať vo výstavbe bytov. Keďže však mesto v súčasnosti nedisponuje vhodnými pozemkami na výstavbu, plánuje nejaké odkúpiť.

„Určite však nechceme bytovky stavať v štvrti, kde sa nachádzajú rodinné domy. Keď je niekto na treťom poschodí a vidí susedovi do dvora, nie je to ideálne pre nikoho,“ hovorí primátorka s tým, že ich preto budú situovať do častí, kde sa nachádzajú výhradne bytové domy.

Jednou z alternatív je aj oblasť za traťou, avšak všetko závisí od kúpy pozemkov, ale aj od prístupu a súhlasu samotných Sliačanov.

Osobitné podmienky

Mesto pri prideľovaní nájomných bytov musí postupovať v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré hovorí o viacerých podmienkach.

Žiadateľ musí mať pravidelný príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikania alebo dôchodkového zabezpečenia, nemá nedoplatky voči mestu a nevlastní inú nehnuteľnosť vhodnú na bývanie. Výška nájomného závisí od výmery bytu a počtu osôb, ktoré v ňom žijú.