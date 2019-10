V nemocnici otvorili vynovené RTG oddelenie

Do kompletnej rekonštrukcie investovala spoločnosť 60-tisíc eur.

29. okt 2019 o 21:48 TASR

KRUPINA. V krupinskej nemocnici, ktorá je členom skupiny Agel SK, v utorok slávnostne odovzdali do užívania vynovené rádiodiagnostické oddelenie. Celý priestor prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá trvala 42 mesiacov, a stavebné úpravy si vyžiadali investíciu takmer 60.000 eur.

"Vážim si to a cením si, že sa podarilo zrealizovať tento projekt, bolo to veľmi potrebné," povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Investícia bude slúžiť približne pre 27.000 pacientov, ktorí patria do spádovej oblasti Krupiny.

"Som rád, že spoločnosť Agel SK vyhovela žiadosti samosprávy a pristúpilo k tejto investícii," pripomenul primátor Krupiny Radoslav Vazan. "Verím, že to nebude posledná investícia do tohto zariadenia. Naším najbližším zámerom je zabezpečiť dostatok odborných lekárov na oddelenia aj do ambulancií," dodal.

Vynovené oddelenie disponuje novou klimatizáciou, antistatickou podlahou, je vybavené aj novým nábytkom. Vyšetrenia sa realizujú pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov.

Nemocnica v Krupine je na svojom rádiodiagnostickom oddelení vybavená aj moderným prístrojom s priamou digitalizáciou v hodnote 121.000 eur. Umožňuje snímať pacienta priamo na lôžku, a to bez nutnosti jeho prekladania na stôl.

"Moderné rádiodiagnostické pracovisko s plne digitálnymi technológiami umožní urýchliť diagnostiku, a môžeme tak upustiť od zastaraných, doteraz používaných technológií," konštatoval Ján Belanský, riaditeľ Nemocnice Zvolen, pod ktorú nemocnica v Krupine spadá.