Šiestakov sme pripravovali na rozhovor s hokejistami, zaujali ich aj staré noviny

V našej redakcii sme mali milú návštevu.

29. okt 2019 o 12:58 Stanislav Černák

ZVOLEN. Do redakcie nášho týždenníka zavítali šiestaci zo zvolenskej Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v rámci CLIL hodín anglického jazyka. Dôvod ich návštevy bol jednoduchý.

V najbližších dňoch ich vezmeme na tréning HKM Zvolen, na ktorom urobia rozhovor s jedným z našich legionárov a kapitánom Ivanom Švarným, ktorý potom zverejníme v týždenníku MY a na našom webe.

Deti boli veľmi bystré a vnímavé, pýtali sa veľa zvedavých otázok. A keďže nikdy nič podobné nerobili, bolo potrebné, aby pochopili, ako sa robia rozhovory a aké otázky sú vhodné. Od úvodu sa do nášho výkladu aktívne zapájali.

„Môžeme sa spýtať, koľko zarába? A či sa už s niekým poriadne na ľade pobili?“ Milé otázky smerovali aj na nás. „S ktorou slávnou osobnosťou ste sa stretli? Kto zo športovcov je aj vaším kamarátom?“

„Deti dostali odpovede na to, čo ich zaujímalo a ujasnili si, čo je potrebné sa pýtať. A naopak, akým otázkam sa vyhnúť, aby urobili kvalitný a zaujímavý rozhovor,“ povedala po našom stretnutí ich triedna učiteľka Patricia Valentínová.

Na našu otázku, či chce byť niekto z nich novinárom, zareagovali promptne. Ešte to predsa nemôžu vedieť. Zaujímavá bola reakcia jedného chlapca, ktorý už vie, že chce byť chirurgom a popritom by vraj rád písal aj články.

Nebolo to však len o našom vysvetľovaní. Zaujali ich aj staré vydania novín z rokov 1983 a 1990, ktoré si so záujmom prehliadali. Čas bol však neúprosný, museli sme sa zmestiť do jednej vyučovacej hodiny.

„Deti hovorili, že sa im v redakcii páčilo. Dozvedeli sa ako funguje práca novinára a športového redaktora. Potešilo ich, že mohli vidieť, ako vyzerali noviny kedysi,“ prezradila Valentínová a pokračovala: „Pomohlo im to v tom, ako sa zmysluplne pripraviť na interview a veľmi sa tešia, že si to budú môcť vyskúšať aj v praxi.“

Deti si odniesli zaujímavý zážitok a o pár dní spoločne s nimi navštívime tréning HKM Zvolen.