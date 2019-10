MFK Zvolen po najslabšom výkone v sezóne v Žarnovici len bodoval

V bráne MFK Zvolen sa objavil uzdravený Tomáš Lehocký.

27. okt 2019 o 18:14 (mim)

Žarnovica/N. Baňa – Zvolen 2:2 (1:1)

Góly: 27. Čierťaský, 62. Urgela - 3. Hric, 68. Antal. ŽK: 0 – 5. Rozhodoval: Holas, 200 divákov.

Zvolen: Lehocký - J. Slovák, Oboňa (64. Psársky), Bil, Vávro (46. Pavlík), Antal, Neušel, Valent, Tannhauser (79. Valach), Hric (85. Suja), V. Slovák (76. Soni)

MFK Zvolen nastúpil na zápas bez kapitána Kotoru, ktorý si na lavičke konfrontoval svoje trénerské znalosti, no do zostavy sa vrátil uzdravený brankár Lehocký, ktorý v tejto sezóne nastúpil na vôbec prvý súťažný zápas. Po strate bodov v poslednom domácom zápase chceli zverenci Miloša Foltána naplno bodovať.

Zvolenčania začali zápas ako z veľkej futbalovej knihy, už v 3. minúte ich dostal do vedenia najlepší strelec MFK Erik Hric, keď sa výborne zorientoval v pokutovom území a prestrelil Tatára. V 27. minúte sa radovali domáci futbalisti, keď sa im podarilo vyrovnať po strele Čierťaského. Zvolenčania hrali ako na hojdačke, po góle znova pridali, no stav sa do prestávky už nezmenil.

V druhom dejstve začali hostia tlakom. Využívali rýchle kombinácie na prečíslenie, no paradoxne sa Žarnovici podarilo prekonať brankára Lehockého v 62. minúte po akcii Urgelu. A zdalo sa, že o osude zápasu je rozhodnuté...