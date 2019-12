Firmy pôsobiace v obci môžu zamestnať všetkých jej obyvateľov

Perspektívne môžu tamojšie firmy zamestnávať až 1000 ľudí.

7. dec 2019 o 13:39 TASR

KRIVÁŇ. Perspektívne, v horizonte troch až piatich rokov, môžu stredné a malé firmy v Kriváni v okrese Detva zamestnávať až 1000 ľudí. Najväčšia obec na Podpoľaní má dnes približne 1700 obyvateľov, a tak prakticky každý v produktívnom veku môže pracovať v mieste svojho bydliska.

Obec má už dnes veľmi nízku nezamestnanosť. Nedosahuje ani päť percent a bez práce je aktuálne 47 ľudí. "Vznikajúce firmy tak môžu zamestnať všetkých, ktorí budú mať o prácu záujem," hovorí starosta Imrich Paľko.

Stovkám miestnych dávajú už dnes prácu spoločnosti Intercable, Lukamasiv, KOPS či odštepný závod Lesov SR, ktoré sú situované na území krivánskeho priemyselného parku v juhozápadnej časti dediny. "Len v nich pracuje dnes asi 500 ľudí," pripomína starosta.

Aktuálne sa už pripravuje príchod českej spoločnosti SK Property, zhotovujúcej CNC stroje na mieru, ktorá by mala zamestnať ďalších niekoľko desiatok ľudí a z dnešných 345 až na 550 zamestnancov sa má do troch rokov rozrásť taliansky výrobca vysokonapäťových vodičov do elektromobilov Intercable.

Ďalšie desiatky ľudí budú zamestnané aj vo veľkosklade a obchode Kvety.sk, ktorý sa má už onedlho začať stavať na opačnom konci Kriváňa, v blízkosti rýchlostnej cesty R2.

Nemálo ľudí už dnes pracuje v tamojšej škole a škôlke, v miestnych obchodoch, ale napríklad aj na železnici a vlakovej stanici.