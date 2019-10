Regionálny futbal: H. Nemce sú už lídrom V. ligy, Sliač zdolal Dudince a je prvý

Prinášame vám podrobný futbalový servis od III. ligy po II. triedu.

20. okt 2019 o 21:13 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Rakytovce – Kováčová 1:1 (0:1)

Góly: 60. Konder – 9. Duda. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Foltán, 100 divákov.

Kováčová: Polóny – Skydan, Shuper, Majerčík, Plavec, Turňa, Ríša, Bordun, Duda, Šanta (50. Greško), Flaška

Prvý polčas patril jednoznačne hosťom z Kováčovej, čo potvrdili už 9. minúte, keď Duda dostal peknú prihrávku za obranu domácich, loptu potiahol do šestnástky a prekonal domáceho brankára Ďurča. Ofsajdová pasca tak Rakytovciam nevyšla. Okrem gólu si hostia vytvorili ešte ďalšie tri gólové šance, ktoré mohli premeniť, ale nestalo sa tak. Cez prestávku tréner Biba nabádal svojich zverencov, aby neprestali v aktivite, aby rýchlejšie prenášali hru, aby si rýchlejšie prihrávali, tlačili sa do zakončenia, častejšie strieľali. Bohužiaľ, povedané ostalo v kabíne a na ihrisko si to Kováčová nepreniesla. Druhý polčas tak patril domácim futbalistom, ktorí boli aktívnejší a nebezpečnejší. Hostia dali Rakytovciam veľa priestoru. Sám tréner Biba nevie, či šlo o uspokojenie s jednogólovým náskokom, alebo podcenenie súpera. Kováčová posadila domácich svojim výkonom na koňa prakticky sama. V 60. minúte vyrovnával Konder. Prameň síce chcel výsledok zmeniť, ale už to jednoducho nešlo. Pár šancí si hostia ešte vypracovali, ale gól už nestrelili. Kováčová však môže byť rada, že ani už neinkasovala, za čo vďačí gólmanovi Polónymu, ktorý ich podržal v ťažkých situáciách. Sklamanie po zápase Prameň neskrýval. Remíza je síce prekvapujúca, ale plne zaslúžená.

Ostatné výsledky 12. kola: Zvolen – Krásno 1:1, Čadca – O. Veselé 0:4, R. Sobota – Lučenec 3:0, Bánová – L. Štiavnica 2:1, L. Hrádok – Žarnovica 2:1, Námestovo – Fiľakovo 2:0, Kalinovo – Martin 0:2

1. Martin 13 10 3 0 45:8 33

2. Bánová 13 9 1 3 24:11 28

3. Zvolen 13 7 3 3 17:12 24

4. O. Veselé 13 6 5 2 20:12 23

5. Kalinovo 13 7 1 5 15:18 22

6. Kováčová 13 6 3 4 25:13 21

7. Fiľakovo 13 6 2 5 21:13 20

8. Lučenec 13 6 1 6 17:18 19

9. L. Hrádok 13 5 3 5 17:16 18

10. Námestovo 13 5 2 6 14:14 17

11. Krásno 13 3 7 3 11:14 16

12. L. Štiavnica 13 4 3 6 20:24 15

13. R. Sobota 13 2 4 7 15:28 10

14. Žarnovica 13 2 3 8 9:34 9

15. Rakytovce 13 1 5 7 11:23 8

16. Čadca 13 2 0 11 6:29 6

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – S. Ďarmoty 4:2 (2:0)

Góly: 13. a 66. D. Kudlík, 18. a 49. J. Malatinec (1 z 11m) – 59. a 82. M. Berec (2 z 11m). ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Hrivo, 150 divákov

Pliešovce: J. Sekula – J. Kouřil (70. A. Benedik), P. Vilhan (90. M. Polaček), J. Malatinec (72. V. Bobor), J. Homola, M. Hradňanský, M. Sýkora, D. Kudlík, M. Hraško (79. Š. Záchenský), D. Vreštiak, Ľ. Jamnický

Tatran nastúpil proti S. Ďarmotám, ktoré v IV. lige ešte nezdolal. Hral sa kvalitný zápas. Domáci boli aktívni od úvodu stretnutia, hrali pozorne v obrane, predvádzali kombinačnú hru, z čoho aj pramenil ich prvý gól v 13. minúte. Po peknej kombinačnej akcii Vreštiaka s Kudlíkom zakončoval domáci hráč hlavou – 1:0. O päť minút nato Malatinec zakončil priamo z rohu – 2:0. Hostia si v prvom polčase nevypracovali žiadnu čistú gólovú príležitosť. Po zmene strán chceli domáci upokojiť hru a získať tri body. V 49. minúte Pliešovce vyhrávali už 3:0, keď pokutový kop premenil Malatinec. O desať minút neskôr kopali jedenástku aj hostia, Berec sa nemýlil – 3:1. Domáci mierne znervózneli, ale po prestriedaní si Pliešovce vypracovali brejkovú situáciu v 66. minúte, na konci ktorej bol Kudlík – 4:1. Hostia ešte v 82. minúte znížili a opäť z pokutového kopu na konečných 4:2. Domáci tréner si pochvaľoval zodpovedný kolektívny výkon každého svojho zverenca, vyhral jednoliaty kolektív. Domáci boli odmenení za efektivitu.

Detva – Príbelce 0:2 (0:1)

Góly: 39. M. Majkút, 77. Ľ. Matikovský. ŽK: 4 – 3, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Konček, 170 divákov.

Detva: J. Lakota – M. Vilhan (46. Ján Kluka), A. Ilić, T. Škopík, M. Jedlička (76. P. Mičo), F. Matović (61. R. Ďurica), J. Sekereš, R. Rapčan, A. Michálik, J. Odzgan (67. M. Berkeš), M. Tužinský

Hostia z Príbeliec boli favoritom tohto zápasu. Po vlažnejšom úvode začali preberať iniciatívu, vytvárali si šance, ktoré domáci zastavovali aj za cenu faulov. Skóre otvorili Príbelce v 39. minúte, keď sa presadil Majkút. Detva hrala od 58. minúty s desiatimi hráčmi, po druhej žltej karte sa do kabín porúčal Škopík. Gólovú bodku za stretnutím dali hostia v 77. minúte Matikovským.

Tisovec – Hriňová 0:3 (0:1)

Góly: 18. J. Marcinek, 60. V. Gombala, 90. J. Sekereš. ŽK: 1 – 0. Rozhodoval: Kováč, 70 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – M. Purdek, M. Bariak, D. Slosiarik, M. Hanes, J. Marcinek, A. Poduška, V. Gombala, M. Jablonský, J. Malček (89. J. Sekereš), D. Šufliarsky

Hriňová po zlých výkonoch konečne naplno bodovalo. A v Tisovci, čo zrejme málokto čakal. Hostia od úvodného hvizdu predvádzali kvalitný a taktický futbal. A to slávilo úspech. Tisovec je výborným mužstvom, takisto predvádzal kvalitnú hru, ale len po šestnástku súpera, kde sa nevedeli presadiť. Hriňová otvorila skóre v 18. minúte, keď sa presadil Marcinek. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Domáci sa nevedeli presadiť a Hriňová pokračovala vo veľmi dobrom výkone, v 60. minúte zvyšoval na 2:0 Gombala. V záverečnej minúte po krásnej akcii, keď Malček prehodil loptu na Sekereša, ktorý sa rútil sám na brankára, spečatili hostia výsledok na konečných 3:0. Najlepší výkon z kádra Spartaka podali Marcinek a Purdek.

Ostatné výsledky 12. kola: Poltár – Podkonice 0:5, Tornaľa – Šalková 0:1, Badín – Hajnáčka 3:0, Medzibrod – Č. Balog 2:2

1. Podkonice 12 11 0 1 51:12 33

2. Príbelce 12 8 3 1 25:11 27

3. Tisovec 12 8 0 4 24:15 24

4. Pliešovce 12 7 2 3 22:13 23

5. Šalková 12 7 0 5 28:20 21

6. Č. Balog 12 6 1 5 39:21 19

7. S. Ďarmoty 12 5 3 4 29:26 18

8. Badín 12 5 2 5 23:11 17

9. Hriňová 12 4 3 5 18:25 15

10. Hajnáčka 12 4 1 7 22:34 13

11. Medzibrod 12 3 3 6 12:21 12

12. Tornaľa 12 2 1 9 10:30 7

13. Detva 12 2 1 9 8:42 7

14. Poltár 12 0 4 8 11:41 4

V. liga skupina C

Bacúch – H. Nemce 2:3 (0:2)

Góly: 63. a 87. Kuzma – 32. Babiak, 37. a 53. Pařenica. ŽK: 3 – 4, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Budáč, 200 divákov.

H. Nemce: Pavlenda – Sádovský, Mitter, Palkovič, Vaškor, Stankovič, Sudimák (85. Troiak), Babiak, Anh, Rerich (90. Šnek), Pařenica (88. Sedmák)

V šlágri kola a priamom súboji o čelo piatoligovej tabuľky privítal Bacúch hráčov Hontianskych Nemiec. Hostia mali razantný vstup do zápasu, dôrazom v ofenzíve zaskočili domáci tím a rýchlo vyhrávali o dva góly, keď sa presadili Babiak a Pařenica. Domáci po vylúčení Stankoviča (druhá žltá karta) začali stíhaciu jazdu, ktorú im však narušila 53. minúta a druhý Pařenicov gól v zápase. Bacúch nezlomil ani tento moment. V 63. minúte znižoval Kuzma. Nemčania mali za stavu 1:3 na kopačkách rozhodujúci gól, avšak túto príležitosť nevyužili a ponúkli domácim šancu zdramatizovať kvalitné stretnutie. V 87. minúte znížil na rozdiel gólu opäť Kuzma, ale do záverečného hvizdu sa už hostia ubránili a vyšvihli sa tak na čelo tabuľky V. ligy skupiny C.

B. Štiavnica – Krupina 1:1 (1:0)

Góly: 29. Kminiak (11m) – 70. Augustín. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Šága, 120 divákov.