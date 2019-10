Zvolen vrátil Miškovcu prehru, o troch bodoch rozhodol Kanaďan Bonis

Hokejisti HKM zaznamenali piatu výhru v rade.

20. okt 2019 o 19:54 TASR

HKM Zvolen - DVT Miškovec 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly: 5. Bonis (Trotter, Corrin), 20. Bonis (McPherson, Trotter) - 35. Rodman (Beauviller, Vandane). Rozhodovali: Müllner, D. Konc st. - J. Konc ml., Synek, vylúčení: 2:1 na 2 min., navyše Trotter (Zvolen) na 10 min. za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 1402 divákov.

HKM Zvolen: Tomek - Lowney, Švarný, Betker, Corrin, Drgoň, Fatul, Maier, Tibenský - Mráz, Špirko, Kelemen - McPherson, Trotter, Bonis - Štrauch, Halama, Thompson - Kolenič, Petráš, Marcinek

DVTK: Adroján - Ross, Vojtkó, Láda, Vandane, Szirány, D. Kiss, Göz, Farkas - Rodman, Harrison, Beauviller - Beach, Vas, Reszegh - Miskolczi, Galanisz, Magosi - Ritö, Lövei, P. Kiss

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Detva uspela v Trenčíne, Sýkora dvakrát skóroval Čítajte

Domáci sa do prvej šance dostali už po necelých 20 sekundách hry, keď brankár Adorján neudržal puk po prudkej strele Švarného, ale Mráz prišiel k dorážke neskoro. Zvolenčania sa ujali vedenia v 5. min, keď Trotter prihral Bonisovi a ten strelou ponad lapačku brankára hostí otvoril skóre zápasu. Hostia boli blízko k vyrovnaniu v 12. min., keď pokus Vandaneho opečiatkoval žŕdku Tomekovej bránky. V 20. min. sa po druhýkrát gólovo presadili Zvolenčania, keď prečíslenie dvoch proti jednému využil po prihrávke McPhersona Bonis.

V úvode druhej tretiny sa po tretí raz mohla gólovo presadiť zámorská formácia Zvolena, ale jeho pokus spomedzi kruhov si nenašiel cestu do siete. V 23. min pri presilovke Miškovca sa do šance dostal domáci Thompson, ale puk po jeho presne mierenej strele vytlačil ramenom branár Adorján. O minútu mohli hostia znížiť, keď po stieľanej prihrávke Rodmana a teči Magosiho skončil puk na žŕdke zvolenskej bránky. V 28. min. sa cez Fatulu presadil hosťujúci Beauviller, položil si na ľad brankára Tomeka, ale ten jeho strelu ešte dokázal vyraziť. V 32. min. mohol zavŕšiť hetrik Bonis, ale jeho pokus na vyrážačku cestu do siete nenašiel. O minútu neskôr pri prečíslení hostí neuspel Magosi, na druhej strane po úprihrávke Mráza Kelemen trafil pravú spojnicu bránky hostí. V 35. min. sa podarilo Miškovcu znížiť, keď pokus Beauvilliera vyrazil brankár Tomek, ale Rodman vrátil puk na bránku a ten skončil v sieti. V 38. min. mohli hostia vyrovnať, ale tvrdú strelu Beacha zneškodnil lapačkou domáci gólman. O minútu mali hostia ďalšiu príležitosť, keď po chybnej rozohrávke McPhersona nevyužil samostatný nájazd Harrison.

V 46. min. mohli hostia vyrovnať, ale bekhendovvý pokus Miszkolciho efektne lapačkou zneškodnil Tomek. Na druhej strane pokus Petráša po Betkerovom prieniku reflexívne ramenom vyrazil brankár Adorján. Hostia sa naďalej snažili o vyrovnanie a blízko k nemu bol v 58. min. Vas, ktorého dorážku po Ládovej strele odpálil jeden z obrancov Zvolena. V 59. min. hostia odvolali brankára, ale gól mohli streliť Zvolenčania, keď Kelemen vypichol puk Vandanovi, ale jeho pokus skončil len na hornej žŕdke prázdnej bránky Miškovca.