MFK Zvolen zachraňoval bod až v samotnom závere (+ FOTO)

Zvolenčania si aj napriek remíze udržali tretie miesto v tabuľke.

20. okt 2019 o 15:32 (mim)

Zvolen - Krásno n/K 1:1 (0:1)

Góly: 89. Hric - 11. Gábor. ŽK: 3 – 3, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Krajči, 158 divákov.

Zvolen: Mráz - Slovák, Oboňa (82. Valach), Kotora, Vávro (70. Krčmárik), Antal, Neušel, Valent, Tannhauser (70. Pavlík), Hric, Suja (46. Psársky)

MFK nastúpilo na domácom trávniku bez vykartovaného Vlada Slováka. Po strate bodov v Lučenci chceli zverenci Miloša Foltána naplno bodovať. Obe mužstvá začali zo zabezpečenej obrany, no aj s útočnou taktikou.

Hostia od začiatku stretnutia ukázali, čo od nich môžu domáci diváci očakávať. Simulovali, padali teatrálne so značnou zvukovou kulisou na trávnik, ťahali čas a pýtali si fauly. Už v 1. minúte získali priamy kop z 25 metrov, no po Ďuratného strele kopali hostia iba sériu rohových kopov. V 4. minúte pohrozili Zvolenčania, no Antal zbytočne hľadal v šanci ešte Hrica.

Potom si hostia skomplikovali situáciu, keď Kocifajovu malú domov nezachytil brankár Kulich, no lopta šla nakoniec vedľa. A z rohového kopu Tannhausera Suja bránu netrafil. V 11. minúte získali hostia rohový kop, Oboňa loptu v päťke netrafil, no Gábor z otočky už áno, a podstrelil vybiehajúceho Mráza - 0:1.

Domáci pridali na útočnej snahe. V 17. minúte prenikol cez prehustenú obranu Kysučanov Hric, bol zastavený faulom zozadu bez žltej karty. Avšak z priameho kopu hráči Zvolena nič nevyťažili. V 21. minúte strieľal nebezpečne Antal, no Kocifaj zblokoval strelu na roh.