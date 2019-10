Fórum MY S VAMI - Budúcnosť dopravy v Banskobystrickom kraji II

Už v stredu od 10.00 môžete naživo sledovať diskusiu k aktuálnym témam rozvoja dopravy a cestnej infraštruktúry v kraji. Napíšte nám otázku pre diskutujúcich.

20. okt 2019 o 14:00

Regionálne týždenníky MY a vydavateľstvo Petit Press a.s., pod značkou MY S VAMI, už viac ako dva roky organizujú regionálne diskusné fóra a konferencie k témam, ktoré sú dôležité pre obyvateľov a vplývajú na rozvoj a budúcnosť regiónov.

V stredu 23. októbra budeme v hoteli The Grand Vígľaš vo Vígľaši, hovoriť o budúcnosti dopravy a rozvoji dopravnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji. Diskusia bude nadväzovať na zvolenské fórum MY S VAMI zo septembra 2017 a samozrejme reflektovať na aktuálny stav a najpálčivejšie problémy v oblasti dopravy.

Diskusiu môžete NAŽIVO sledovať v stredu od 10.00 na facebookovom profile MYZvolen, pripravené je aj spravodajská MINÚTA PO MINÚTE na spravodajskom portáli MYsvami.sme.sk.

Pozvanie prijali:

►Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja

►Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

►Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač

►Vojtěch Kupka, predseda predstavenstva SAD Lučenec, a. s.

►Viera Sobolová, vedúca Investičného odboru B.Bystrica, Národná diaľničná spoločnosť a.s.

►Richard Staškovan, konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja

Hlavné témy fóra:

►Verejná autobusová doprava - problémy a riešenia

►Cestná infraštruktúra a rýchlostné cesty

►Ako pomáhajú rozvoju dopravy fondy Európskej únie?

Zapojte sa do diskusie a položte diskutujúcim otázku, mailom na: marcela.ballova@petitpress.sk