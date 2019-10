Štvorgólový uragán, Zvolen pokoril Nitru až v záverečnej tretine

Skóre otvárala nová posila HKM Andreas Štrauch.

18. okt 2019 o 20:37 TASR

HKM Zvolen – HK Nitra 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Góly: 45. Štrauch (Thompson, M. Halama), 47. Trotter (Bonis, McPherson), 53. Bonis (Trotter, McPherson), 57. Bonis (Trotter). Rozhodovali: Lokšík (SR), Kókai (Maď.) – Rojík (SR), Soltész (Maď.), vylúčení 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1895 divákov

Zvolen: Tomek – Lowney, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Fatul – B. Mráz, Špirko, Kelemen – McPherson, Trotter, Bonis – Thompson, M. Halama, Štrauch – Kolenič, S. Petráš, Marcinek

Nitra: Hanuljak – Morrison, Mezei, Versteeg, Olsen, Rais, Pupák, Rácz (od 31. min) – Lušňák, Kerbashian, Blackwater – Rác, Kollár, Csányi – Hrušík, Šimun, Fominych – Pätoprstý, Minárik, Čaládi

V prvej tretine veľa šancí diváci pod Pustým hradom nevideli. Oba tímy spackali po jednom prečíslení dvoch na jedného, hostia mohli ísť do vedenia v 9. minúte, keď sa Kollár natlačil pred Tomeka, no neprekonal ho a následne sa neujal ani jeho nebezpečný teč. Na opačnej strane hrozil trikrát Trotter. Najprv to skúšal neúspešne z medzikružia, potom bol sám pred Hanuljakom a znovu pohorel a v 15. minúte z dobrej pozície prestrelil bránku. Nitrania hrali v závere prvého dejstva presilovku a v nej Mezei zakončil v páde, no iba do Tomeka.

V strednej časti najprv nevyužili početnú výhodu domáci hokejisti, šancu mal Bonis. Hostia hrozili v 26. minúte McPhersononom a Fominychom, no skóre sa nezmenilo. Hanuljaka nedokázal prekonať v ďalšej presilovke aktívny Thompson. Zaujal aj prienik nitrianskeho útočníka Kerbashiana, ale ani on nedokázal streliť vytúžený gól. Zvolenčania mali miernu prevahu, no ich nemohúcnosť v koncovke podčiarkol Thompson, ktorý mal možnosť zblízka, ale puk nepretlačil za brankára spod Zobora.

Na začiatku tretej tretiny sa po chybe Corrina rútil na Tomeka Šimun. Blafák mu však nevyšiel podľa predstáv a mohlo ho to mrzieť dvojnásobne, pretože sa presadili domáci, konkrétne ich nová posila Štrauch v 45. minúte, ktorý upratal z metra odrazený puk do bránky a zapísal si prvý gól v tejto sezóne. Neuplynuli ani dve minúty a skóre sa zmenilo opäť. Najprv Bonis nevyužil sólo, no zostal na puku, spoza bránky ho naservíroval do ľavého kruhu Trotterovi a ten sa voľný v pokľaku presadil – 2:0. Zvolenčania dostali krídla, Betkera ešte vychytal Hanuljak, no na presnú koncovku Bonisa z medzikružia, ktorý dostal ideálny puk do nájazdu od Trottera, nemal nárok. Bonis pridal v 57. minúte aj svoj druhý gól v zápase, tentoraz sa presadil z pravej strany, zakončil do odkrytej časti bránky po prihrávke Trottera. Nitra sa už na odpoveď nezmohla a ani tentoraz nezískala z ľadu súpera žiadny bod.

Hlasy po zápase

Michal Kobezda, asistent trénera Zvolena: „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, čo sa aj ukázalo. Nitra k nám prišla dobre zorganizovaná v obrane, dávala nám málo priestoru. A aj keď sme si vytvorili nejaké šance, súpera podržal výborný brankár. Aj na našej strane bol však výborný Tomek v bránke. Ak by dali hostia prvý gól, zápas by sa inak vyvíjal. Našťastie v tretej tretine sme góly dávali my a mohli tak tri body zostať u nás doma.“

Marián Bažány, tréner Nitry: „Gratulujem Zvolenu k absolútne zaslúženému víťazstvu. My sme mali veľké problémy vytvoriť si ofenzívne šance. Za to, že bolo po dvoch tretinách 0:0, môžeme ďakovať výbornému Hanuljakovi v bránke. Podržal nás. V tretej tretine sme mali najprv my samostatný nájazd, mohli sme ísť do vedenia, ale nestalo sa a Zvolen sa následne dobrou organizovanou hrou začal presadzovať. Využil šance a to sa napokon odzrkadlilo aj na výške skóre.“

Tomáš Tomek, brankár Zvolena: „Spokojnosť je s tromi bodmi, moja nula je iba čerešničkou na torte. Bol to však ťažký zápas, hoci sme v ňom boli jasne lepší. Bolo to o prvom góle, ten sme dali my, čo bolo kľúčové. Ja som nemal veľa práce, súper hral na brejky. Dôležité bolo, že som v tretej tretine chytil samostatný nájazd za stavu 0:0.“