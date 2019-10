Podkonický o výmene: S Handlom sa lúčilo ťažko, snáď pomôžeme obom hráčom

Pred víkendovými kolami najvyššej hokejovej súťaže zarezonovala správa o výmene hráčov medzi Zvolenom a Popradom.

17. okt 2019 o 9:29 (sč, hkm)

ZVOLEN. Pod Tatry zamieril na hosťovanie do konca apríla Lukáš Handlovský opačným smerom pod Pustý Hrad Andreas Štrauch. Obaja sa predstavia v nových dresoch už v piatok.

Oficiálny web HKM Zvolen zverejnil reakciu trénera Andreja Podkonického na túto výmenu.

„S Handlom sa lúčilo ťažko. Zvolen mu dal dlhodobú zmluvu a je to kvalitný strelec, ktorý dal v minulej sezóne 24 gólov. Samozrejme, na každého strelca niekedy príde kríza. V poslednom play off sa do streleckej krízy dostalo celé mužstvo, nielen on. Bohužiaľ, preniesol si ju do tejto sezóny.

V príprave som ho často prehadzoval medzi útokmi a presilovkovými formáciami, snažil som sa nájsť optimálnu zostavu a vhodné miesto aj pre neho. Nebolo to jednoduché, väčšina tímu sa zmenila a on sa herne trápil. Snažil sa, bojoval, no nepadalo mu to.

Prišla ponuka z Popradu, na ktorú sme prikývli a myslím, že pomôžeme obom hráčom. Andreas zatiaľ gól nedal a je to taktiež strelec, ktorý sa potrebuje prebudiť. Je to kvalitný technický hráč, rovnako ako Handlo je pravák, vie dať gól, je silný na puku.

Verím, že sa preberie aj Lukáš a chceme mu týmto poďakovať za doterajšiu prácu v našom tíme, držíme mu palce. Zmluva mu pokračuje aj ďalšiu sezónu a bol by som rád, keby tu pokračoval.“