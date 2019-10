Pri dopravnej nehode sa ťažko zranila spolujazdkyňa

Deň otvorených dverí v Zornici využili aj bývalí zamestnanci. Spomínali na to, kde všade pracovali, aj na to, čo všetko vyrábali. Jeden z mála mužov v kolektíve sa zamyslel aj nad tým, ako bolo v halách horúco počas teplých letných dní. Ako to riešili?