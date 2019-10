Futbal v regióne: Kováčová má ťažké srdce na rozhodcov, šláger oblasti jasne pre Sliač

Prinášame vám tradičný futbalový servis. Výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky od III. ligy po II. triedu.

14. okt 2019 o 10:35 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

O. Veselé – Kováčová 1:1 (0:0)

Góly: 85. Struhár – 65. Duda. ŽK: 0 – 5, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Krajči, 300 divákov.

Kováčová: Polóny – Skydan, Čákovský, Macuľa, Majerčík, Turňa, Ríša (46. Flaška), Bordun, Duda, Šanta, Greško (88. Marunčiak)

Kováčová odohrala ťažký zápas. Domáci sa snažili hostí zatlačiť hneď od úvodu zápasu, vytvorili si niekoľko šancí, ktoré Prameň ustál. O. Veselé hrozilo najmä zo štandardiek, navyše majú vo svojom kádri vysokých hráčov, ktorí dominovali vo vzdušných súbojoch. Hostia sa snažili hrať na brejky. Z toho si vypracovali dve šance. Do šatní sa však šlo za bezgólového stavu. Po zmene strán musel tréner hostiť vystriedať zraneného Ríšu. V 58. minúte sa pod sprchy porúčal Čákovský a Kováčová hrala len s desiatimi hráčmi. Domáci po tomto momente viac otvorili hru a brejky Prameňa boli nebezpečnejšie. Do vedenia šli hostia, keď v 65. minúte skóroval Duda. Domáci sa snažili zvrátiť nepriaznivý výsledok, žiaľ, aj za pomoci arbitrov. Domáci mali množstvo šancí, ktoré Kováčová ustála. Vydržalo im to do 85. minúty, kedy po skrumáži v pokutovom území vyrovnal Struhár. V závere zápasu mal prameň ešte dve sľubné brejkové situácie, ale výsledok sa už nemenil. Hráči Kováčovej si zaslúžia pochvalu, za bojovný výkon, ktorý predviedli, keď hrali oslabení o jedného futbalistu. Kováčová má ťažké srdce na rozhodcov, tréner Biba zvažuje podnet na disciplinárnu komisiu.

Ostatné výsledky 11. kola: Lučenec – Zvolen 2:1, Martin – Námestovo 4:0, Kalinovo – Rakytovce 1:0, Fiľakovo – Bánová 1:0, L. Štiavnica – R. Sobota 1:1, Krásno – L. Hrádok 0:0, Žarnovica – Čadca 2:1

1. Martin 11 9 2 0 41:6 29

2. Bánová 12 8 1 3 22:10 25

3. Zvolen 12 7 2 3 16:11 23

4. Kalinovo 12 7 1 4 15:16 22

5. Kováčová 12 6 2 4 24:12 20

6. Fiľakovo 12 6 2 4 21:11 20

7. O. Veselé 11 5 4 2 16:12 19

8. Lučenec 12 6 1 5 17:15 19

9. L. Hrádok 12 4 3 5 15:15 15

10. Krásno 12 3 6 3 10:13 15

11. Námestovo 12 4 2 6 12:14 14

12. L. Štiavnica 11 4 2 5 17:20 14

13. Žarnovica 12 2 3 7 8:32 9

14. R. Sobota 12 1 4 7 12:28 7

15. Rakytovce 11 1 3 7 10:22 6

16. Čadca 12 2 0 10 6:25 6

IV. liga Juh

Príbelce – Pliešovce 1:0 (1:0)

Góly: 21. Kurák. ŽK: 3 – 4. Rozhodoval: Horný, 150 divákov.

Pliešovce: Sekula – Palovič, Kouřil, Malatinec (65. Záchenský), Hradňanský, Sýkora, Benedik (65. Vilhan), Kudlík, Hraško, Vreštiak, Jamnický

Krásne slnečné počasie, priateľská atmosféra, fantastickí futbalisti a ligoví arbitri – asi takto môžeme definovať tento zápas. Od začiatku bolo jasné, že Pliešovce vedené trénerom Žigmundom si prišli do Príbeliec po 3 body.

Zápas mal od začiatku fantastickú úroveň. Hralo sa väčšinou v strede poľa. V 15. minúte mal obrovskú príležitosť Dobra, no brankár Pliešoviec bol pozorný. Príbelce udreli v 21. minúte., keď akcia začala v strede poľa, po vybojovanej lopte a následnom šprinte sa vybojoval roh a po Dobrovej vyhratej hlavičke nabiehajúci Kurák otvoril skóre. V 30. minúte skúšali ohroziť pevnosť Príbeliec Malatinec s Kouřilom, no neúspešne. O pár minút neskôr si domáci nedali pozor na Vreštiaka, ktorého prihrávka bola adresova-ná Kudlíkovi, no akciu zahasil Pagáč.

Po zmene strán hostia hýrili aktivitou, ich pekné kombinácie proti defenzívnemu štvorlístku za pomoci výborne hrajúceho štíta Zachara stáli akurát za zatlieskanie divákov. Šancu na deklasovanie Tatrana mal Matikovský, ktorý najskôr po peknej prihrávke neumiestnil strelu podľa svojich predstáv a neskôr vysokému obrancovi Pliešoviec Sýkorovi kľučkou zamotal snáď aj prsty, no bez gólu. Posledných 5 minút sa zápas dohrával v strede poľa a na výsledku sa nič nezmenilo.

Detva – Tisovec 0:2 (0:0)

Góly: 52. Švantner, 90. Husanik. ŽK: 3 – 0. Rozhodoval: Dobrík, 100 divákov.

Detva: Lakota – J. Kluka (46. Marcinek), Škopík, Vilhan, Jedlička, Matović, Ďurica (77. Urban), Tužinský (77. Medveď), Michálik, Odzgan (62. Baran), Mičo (62. Babica)

Hostia boli jasným favoritom tohto stretnutia. V prvom polčase mali však na ihrisku len mierne navrch. Všetko podstatné sa udialo po zmene strán. V 52. minúte otvoril skóre Švantner, v 90. minúte pridal druhý gól Tisovca Husanik.

Podkonice – Hriňová 8:2 (5:1)

Góly: 14. vlastný, 19., 27., 34., 44. a 58. Kostúrik, 55. Sedliak, 69. Selecký – 35. a 77. Marcinek. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Závodský, 120 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Purdek, Bariak, Melich, Slosiarik, Paprčka, Hanes, Marcinek, Sekereš, Poduška, Gombala

Do zápasu vstúpili domáci, ktorí boli favoritom, s cieľom potvrdiť výhru z minulého kola proti Tisovcu. Veľká ofenzívna sila domácich sa začala prejavovať už v 14. minúte, keď zásluhou vlastného gólu Purdeka vyhrávali Podkonice 1:0. Rozhodnuté bolo už do prestávky, polčas vyhrali Podkonice vysoko 5:1.

Po zmene strán sa zápas už len dohrával. Exceloval najmä kanonier Kostúrik, ktorý sa presadil celkom päťkrát.

Ostatné výsledky 11. kola: Šalková – Poltár 4:0, S. Ďarmoty – Medzibrod 2:1, Č. Balog – Badín 2:1, Hajnáčka – Tornaľa 5:1

1. Podkonice 11 10 0 1 46:12 30

2. Tisovec 11 8 0 3 24:12 24

3. Príbelce 11 7 3 1 23:11 24

4. Pliešovce 11 6 2 3 18:11 20

5. Č. Balog 11 6 0 5 37:19 18

6. Šalková 11 6 0 5 27:20 18

7. S. Ďarmoty 11 5 3 3 27:22 18

8. Badín 11 4 2 5 20:11 14

9. Hajnáčka 11 4 1 6 22:31 13

10. Hriňová 11 3 3 5 15:25 12

11. Medzibrod 11 3 2 6 10:19 11

12. Tornaľa 11 2 1 8 10:29 7

13. Detva 11 2 1 8 8:40 7

14. Poltár 11 0 4 7 11:36 4

V. liga skupina C

Lieskovec – Sásová 0:0 (0:0)

ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Bálint, 100 divákov.

Lieskovec: Kováč – Sylvester, Vronský, Sudimak, Trnavský, Borgoň, Vrana, Vrbovský, Golian (85. Ivan), Mračko (79. Kováčik), Krkoš

Od úvodu sa hostia bránili domácim futbalistom, ale pohrozili z nebezpečného protiútoku, ktorý sa gólom neskončil. Potom Lieskovec prevzal iniciatívu, vytvoril si tri výborné šance, Sásovú podržal vo všetkých prípadoch gólman Čavoj.