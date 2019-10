Zvolen ako prvý uspel na ľade nováčika z Michaloviec

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili tretí raz v rade.

13. okt 2019 o 20:47 TASR

HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 2:5 (0:2, 1:2 1:1)

Góly: 28. Dalhuisen (Mesikämmen), 45. Linet (Safaralejev) - 1. Špirko (Švarný, Kelemen), 10. Halama (Drgoň, Mráz), 30. Kolenič (Betker, Marcinek), 35. Mráz, 44. Halama (Thompson). Rozhodovali: Valach, Snášel - Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 13:15 na 2 min, navyše Trotter a Handlovský obaja 10 min za nešp. správanie, Maier (všetci Zvol.) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3315 divákov.

Michalovce: Trenčan - Mesikämmen, Dalhuisen, Ventelä, Vorobjov, Kolba, Zekucia, Novický, Hančák - Mašlonka, Lalancette, Juusela - Giľák, Linet, Safaralejev - Hričina, Galamboš, Borov - Hamráček, Toma, Chalupa

HKM Zvolen: Tomek - Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul - Kelemen, Špirko, Mráz - Bonis, Trotter, McPherson - Thompson, M. Halama, Handlovský - Marcinek, Petráš, Kolenič – Chlepčok

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok HKM Zvolen poľahky zdolal MAC Újbuda Čítajte

Hostia mali ideálny štart do zápasu, keď už v 14. sekunde skóroval Špirko a najrýchlejším gólom prebiehajúcej sezóny poslal Zvolen do vedenia - 0:1. Domácich to však nezlomilo a aktívnou ofenzívnou hrou sa v prvej tretine snažili o vyrovnanie. Pribrzdili ich však oslabenia a Halama v 10. minúte dorážkou Drgoňovej strely upravil na 0:2. V 14. minúte neznížil domáci Giľák, ktorý v sľubnej šanci namieril nepresne.

Hostia napriek sľubnému náskoku nestratili na ofenzívnej aktivite a v 2. časti sa snažili aj o ďalšie góly. Michalovčania však v 28. minúte znížili, keď za chrbát zvolenského brankára Tomeka prešla strela Dalhuisena - 1:2. Už o dve minúty však Zvolenčania znovu viedli o dva góly, keď Kolenič uplatnil dôraz pred bránkoviskom - 1:3. Handlovského dve sľubné šance v polovici tretiny sa ešte gólom neskončili, no v 35. minúte Mráz prekvapil Trenčana a bolo už 1:4. Druhá tretina bola bohatá aj na vylúčenia, na ľade sa viackrát aj zaiskrilo.

O vylúčenia ani góly nebola núdza ani v tretej časti. Presilovka v 43. minúte priniesla gól Halamu na 5:1, keď zvolenský útočník zužitkoval nedôraz michalovskej obrany. Krátko na to Linet dorazil vlastnú strelu - 2:5. Hostia si v ďalšom priebehu tretej časti postrážili presvedčivý náskok a postarali sa o prvú domácu prehru nováčika.