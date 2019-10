Skončila sa sedemzápasová bodová séria Zvolena. O všetkom rozhodol podivný záver

Zvolenskí futbalisti odohrali v Lučenci smolný zápas.

13. okt 2019 o 13:59 (mim)

Lučenec - Zvolen 2:1 (0:1)

Góly: 56. a 89. DosSantosAlmeida - 29. Oboňa. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Faber, 200 divákov.

Lučenec: Grujičić - Keszi, Hornyák, Pipíška, Sarvaš, Jovanović (76. Radmanović), Hrnčiar, Môcik, Oláh (76. Kamenský), Almeida, Budinský

Zvolen: Mráz - J. Slovák, Oboňa, Kotora, Vávro, Antal, Neušel, Valent (84. Suja), Tannhauser (76. Pavlík), V. Slovák (61. Psársky), Hric

V anglickom týždni čakalo futbalistov Zvolena stretnutie v Lučenci. Novohrad v týždni deklasoval na svojom trávniku Kalinovo. Zvolen „utrpel“ remízu na Kováčovej v derby. Novohrad strácal na Zvolen sedem bodov a tak o osude stretnutia mohli rozhodnúť maličkosti. A paradoxne rozhodli.

Dalo by sa očakávať, že po stretnutí v týždni nebudú mužstvá produkovať rýchly futbal, no opak bol pravdou. Oba tímy začali síce zo zabezpečenej obrany, no s útočnou taktikou.

Domáci sa snažili využívať nakopávané lopty za obranu Zvolena, no dokázali loptu spracovať aj v strede poľa a kombinovať. Pozorná prepracovaná obrana MFK však útočné snahy zvládala na výbornú a hráči príkladne bojovali o každú loptu. Hralo sa prevažne medzi šestnástkami a čo prešlo spoľahlivo likvidovali brankári Grujičić a Mráz.