Detva vyhrala v Košiciach, hetrikom sa blysol Sýkora (+FOTO)

V 11. kole uspeli podpolianski hokejisti na ľade favorita z Košíc.

11. okt 2019 o 20:34 TASR

HC Košice - HC 07 WPC Koliba Detva 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Góly: 27. Haščák (Chovan) - 31. Sýkora (Zuzin, Šišovský), 31. Sýkora (z tr. strieľ.), 53. Sýkora (Zuzin), 57. Zuzin (Chovan, Šišovský). Rozhodovali: Valach, Juhász - Kis-Király (obaja Maď.), Šoltés, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 3377 divákov

Košice: Škorvánek - Koch, Slovák, Repe, Bučko, Cibák, Čížek, Růžička - Majdan, Chovan, Haščák - Klhůfek, Skokan, Bezúch - Rapáč, Bortňák, Milý - Vrábeľ, Suja, Jokeľ

Detva: Petrík - Andersons, Mart. Chovan, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec - Šišovský, Zuzin, Sýkora - Surový, Valent, Gapšar - Král, Podešva, Žilka - Čenka, Čacho, Török

V úvode zápasu sa hralo najmä v pásme hostí, ale tí niekoľkominútové obliehanie vlastnej bránky zvládli. Košičanov nepustili do výraznejšej šance a v 5. minúte sami pohrozili, no Valentova strela spomedzi kruhov nebola presná. Krátko nato mohol otvoriť skóre košický obranca Bučko, v nádejnej pozícii však neprekonal brankára Petríka. Domáci boli ešte bližšie ku gólu v 10. minúte, no Repeho strelu v presilovke zastavila pravá žrď. Aj hostia sa v prvej tretine viackrát dostali do sľubnej príležitosti a ideálnu možnosť otvoriť skóre mali po faule Kocha na Zuzina. Útočník Detvy však v trestnom strieľaní neprekonal Škorvánka.

Detvania hrali bez prehnaného rešpektu a v druhej tretine im to prinieslo zaslúženú odmenu. V 27. minúte síce išli domáci do vedenia 1:0, keď Chovanovu spätnú prihrávku ideálne zužitkoval Haščák, no o tri minúty sa zaskvel útočník hostí Sýkora. Ten najskôr v 31. minúte využil presilovku, keď dorazil strelu Zuzina a o 25 sekúnd prekonal Škorvánka aj z trestného strieľania po faule Majdana na Valenta - 1:2. Hra v nasledujúcich momentoch ožila, pribudlo aj viacero ostrých zákrokov, no v druhej tretine sa už skóre nezmenilo.

Poistiť náskok hostí mohol v 44. minúte Čacho, v úniku dvoch proti jednému však neprestrelil Škorvánka. Košičania mali v tretej tretine problémy s defenzívou Detvy a hoci sa často dostali do útočného pásma, ich strelecké pokusy boli zväčša z nie príliš výhodných pozícií. Ako jednoducho sa dávajú góly ukázali hostia v 53. minúte. Sýkora v oslabení napádal rozohrávajúceho brankára Škorvánka, puk získal Zuzin, ktorého strelu tečoval práve Sýkora a spečatil hetrik - 1:3. Hostia mali hru pod kontrolou a Zuzin v 57. minúte zužitkoval únik za obranu domácich na ich štvrtý gól - 1:4.

Hlasy trénerov

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: „Najväčší rozdiel bol v tom, že Detva čistila svoj predbránkový priestor a my sme neboli schopní presadiť sa v ňom. Tým vzniklo veľké manko na našej strane. Teraz sme narazili na menšiu stenu. Doteraz sa nám darilo, všetko bolo v poriadku, ale v sezóne to príde na každého. Teraz si musíme pár dní oddýchnuť. Chce to pokoru a sebareflexiu.“

Josef Turek, tréner HC 07 WPC Koliba Detva: „Rozhodujúce bolo to, že sme ustáli prvú tretinu. V nej mali domáci veľký tlak, podržal nás brankár Roman Petrík. Od druhej tretiny sme napriek tomu, že sme prehrávali, rýchlo otočili skóre a tým sme získali na sile. V záverečnej časti to bolo vyrovnané, no vďaka nasadeniu sme to dokázali udržať a ešte zvýšiť náš náskok.“