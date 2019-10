Prešov bol nad sily MVK Zvolen

V treťom kole sa stretli mužstvá, ktoré doteraz nezvíťazili. Prešovskí volejbalisti však na domácej palubovke potvrdili rolu favorita.

11. okt 2019 o 15:35 (mim)

VK MIRAD PU Prešov - MVK Zvolen 3:0 (18, 19, 15)

Rozhodovali: Porvazník a Höger, 158 divákov. MVP: Boris Velička (Prešov). Najviac bodujúci hráč Zvolena Kučera 12 bodov

Zvolen: Vrtielka 5, Šimko 4, Kenny 0, Kučera 12, Michalec 4, Kamenský 2, libero Hraňo (Borski 8, Vaško 0, Smith 1, Orolín 0).

Prvé dejstvo začal esom Mikovčík. Domácim sa podarilo odskočiť o 6 bodov, darilo sa im stratovať a rýchlymi akciami, ktoré s istotou zakončoval Sopko a výborne blokoval Sniezek. Zvolenčanom nešlo podanie, skazili ich až šesť, chybovali na prihrávke. P oddychových časoch sa MVK darilo bodovať. Presadili sa hlavne Kučera, Borski a Michalec, ktorý však pri setbale domácich chyboval vútoku.

Druhý se začali Zvolenčania lepšie, dokonca viedli, no potom opäť začali dominovať domáci vo všetkých herných činnostiach a aj vďaka blokom Farona a 8 bodom Sopka. V závere Kenny znížil tromi kvalitnými podaniami, dobre blokoval Šimko, no no setbal premenil esom Sopko.

Tretie dejstvo bolo napriek dlhým výmenám jednoznačnou záležitosťou domácich. V drese MVK Kučera na všetko nestačil a Borski, Kenny i Smith sa nepresadili. Domáci pohodlne odskočili o desať bodov a zápas paradoxne zakončil najlepší hráč hostí Kučera podaním do autu.

Lídrom Šarišanov bol bývalý reprezentant Slovenska a kapitán Martin Sopko st., ktorý prispel k víťazstvu 20 bodmi a blysol sa šiestimi esami. Najviac bodujúcom Zvolenčanom bol Jozef Kučera (12). Zvolenčania v prvých dvoch dueloch nezískali zatiaľ ani set.

Slovo trénera

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Des rozhodlo podanie s prihrávkou. My sme si v určitých pasážach nevedeli poriadne prihrať. Nevedeli sme si tým pádom útočiť po zle prihratých loptách, takže toto bolo dnes rozhodujúce.“