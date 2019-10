HKM Zvolen uvoľnil na hosťovanie mladého obrancu

V kádri HKM Zvolen nastal ďalší pohyb.

10. okt 2019 o 17:41 (sč, hkm)

Na Liptvo sa do konca roka sťahuje obranca Michal Roman (vľavo).(Zdroj: TASR)

ZVOLEN. Najskôr opustil káder trénera Andreja Podkonického americký útočník Jake Hansen.

Do konca tohto kalendárneho roka neuvidíme vo farbách Zvolena ani 21-roného obrancu Michala Romana, ktorý odchádza na hosťovanie do Liptovského Mikuláša. Informoval o tom klub na svojej webovej stránke. Roman zatiaľ nastúpil na 7 zápasov, v ktorých nebodoval.

S cieľom získať čo najviac priestoru na ľade a potrebnú hernú prax boli realizované striedavé štarty našich odchovancov, útočníkov Patrika Marcineka, Jána Chlepčoka a obrancu Jakuba Dubinu v Slovenskej hokejovej lige za tím MsHK Žilina. Prví dvaja menovaní majú v nižšej súťaži za sebou šesť zápasov, zároveň zhodne na štyri zápasy nastúpili v A-tíme.

Jakub Dubina si v Žiline pripísal jeden zápas. Tieto striedavé štarty by mali trvať do prestupovej uzávierky, teda do 15. februára.

V závislosti od výsledkov juniorského tímu HKM v ďalšom priebehu sezóny prichádza do úvahy rovnaký scenár aj pre Patrika Halamu. 20-ročný útočník je aktuálne s 19 bodmi (8+11) lídrom bodovania juniorskej extraligy.