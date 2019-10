Očakávanému derby Kováčovej so Zvolenom chýbali góly (+ FOTO)

Obaja súperi sa stretli v súťažnom zápase po dlhých 16 rokoch.

10. okt 2019 o 10:11 Stanislav Černák, Miloš Masarik

ŠK Prameň Kováčová - MFK Zvolen 0:0 (0:0)

Ž: 1 – 2. Rozhodoval: Holas, 526 divákov.

Kováčová: Polóny - Skydan, Čákovský, Macuľa, Majerčík, Turňa, Bordun, Ríša, Duda, Šanta, Kurta (20. Greško)

Zvolen: Mráz - J. Slovák, Oboňa, Kotora, Vávro, Antal, Neušel, Valent, Tannhauser (77. Krčmárik), V. Slovák (58. Psársky), Hric

Po dlhých 16 rokoch sa stretli v jednej súťaži kováčovský Prameň so zvolenským MFK. Stretnutie favorita nemalo. Zvolen s Kováčovou za posledných 20 rokov neprehral. Gólový pomer vzájomných zápasov bol síce jednoznačný 15:1 v prospech hráčov spod Pustého hradu, no medzitým v oboch mužstvách nastali nielen generačné zmeny, ale tiež aj podstatné trénerské rošády.

Bodový rozdiel v tabuľke pred stretnutím boli zanedbateľné 4 body, no v poslednom kole preukázali obe mužstvá veľmi dobrú streleckú potenciu, spolu súperom nastrieľali úctyhodných 13 gólov. Strelecky explodovali René Duda (5) a Miroslav Antal (3). Pozvánka do hľadiska ako hrom. A diváci mohli byť spokojní.

Na ťažkom teréne sa snažili obe mužstvá prekvapiť súpera. Domáci si už po prvom útoku vybojovali roh, no po ňom pohrozili rýchlym protiútokom Zvolenčania. Antalovu strelu zblokovala domáca obrana.

Obe mužstvá pôsobili nervózne, príliš sa snažili hrať dopredu, no držali naordinovanú taktiku a prehusťovali poctivo obranu a tak diváci mohli vidieť boj o každý centimeter trávnika. V 13. minúte nebezpečne hlavičkoval pozdĺž bránky Vlado Slovák, v 16. minúte nebezpečne prenikol Šanta a v najväčšej šanci domácich Turňa mieril z 10 metrov nad Mrázovu bránu.

Potom zaujal prienik Vávra. Napodobnil ho Bordun, Hric vysunul Slováka, Šanta hľadal Dudu, no brankári nemuseli zasahovať. V 40. minúte Antal vybojoval priamy kop, ale Hric poslal loptu tesne okolo vinkla Polónyho brány. Do polčasu zaujal ešte pes na hracej ploche, no arbitri nereagovali.

Ocenenie domácich opôr. (zdroj: Miloš Masarik)

Pred druhým detstvom domáci poďakovali za pôsobenie v klube Igorovi Volkovi a Milanovi Kujanovi. Obe mužstvá pokračovali v taktických manévroch, iba upustili od kombinácií a s ohľadom na stav trávnika hrali viac na dlhé pasy za obranu a hra v strede poľa bola viac o snahe prečísliť súperovu obranu.