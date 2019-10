Očakávané derby Kováčovej so Zvolenom sa blíži: Aká je nálada v oboch táboroch?

Zápas jesene. Určite z pohľadu atraktivity a geografie sa odohrá v stredu na ihrisku Prameňa Kováčová.

8. okt 2019 o 10:16 (mim)

ZVOLEN/KOVÁČOVÁ. Už v stredu 9. októbra sa predohrá posledné jesenné kolo Tipos III. ligy Stred. Práve toto kolo prinesie dlho očakávané derby medzi Kováčovou a Zvolenom.

Na futbalovom štadióne v Kováčovej sa očakáva rekordná návšteva. Zápas sa začne až o 15:30 hod.

Z histórie vzájomných zápasov

História účinkovania oboch klubov je dlhá. Éra futbalu sa v MFK datuje do roku 1902, Prameň zaknihoval začiatky v roku 1953, no vzájomné pôsobenie Kováčovej a Zvolena, vtedy ešte Lokomotívy, bolo zaznamenané v jednej súťaži naposledy v sezóne 2013/2014, kedy obe mužstvá hrali V. ligu skupinu Juh.

V prvom stretnutí jesennej časti vonku vyhrali Zvolenčania vonku 1:0. V domácom zápase v jarnej časti vyhral MFK 3:1. Hralo sa dosť tvrdo v oboch nervóznych zápasoch, kde arbitri udelili spolu až 11 žltých a tri červené karty.

Posledný vzájomný zápas týchto súperov sa konal v rámci 70. ročníka futbalového turnaja O pohár SNP na Sliači v roku 2017, keď v zápase o postup do finále vyhrali Zvolenčania 5:0.

Čo čakávajú od derby stretnutia predstavitelia zainteresovaných klubov?

Situácia vo Zvolene pred derby je prinajmenšom uspokojivá, po výbornom výkone a víťazstve vo Fiľakove sa vyšvihol v tabuľke na tretiu priečku.

Tréner Foltán vštepil mužstvu nielen herný systém podľa schopností omladeného kádra, doslova dokázal ušiť na mieru úlohy podľa schopností každého jednotlivca a dokáže hráčov vhodne typovo zaradiť do zostavy aj podľa štýlu hry súpera.

„Od stretnutia na Kováčovej očakávam peknú divácku kulisu a dobrý futbal, chcem pozvať do hľadiska divákov, pretože verím, že o tomto určite kvalitnom zápase sa bude rozprávať viac ako o ostatných a určite dlhšie ako týždeň,“ vyjadril sa stručne a jasne kormidelník Zvolenčanov Miloš Foltán.

Riaditeľ MFK Zvolen Peter Svetlánsky sa už na derby teší a situáciu v tejto fáze súťaže s ohľadom na súčasnú situáciu, výkonnosť mužstiev a ich športovú formu vidí jasne:

„Stretnutie je určite prestížne, dúfam, že do hľadiska pritiahne nebývalú divácku kulisu, veď máme i spoločných fanúšikov. V sobotu fandia vo Zvolene, v nedeľu na Kováčovej. Príde pozrieť určite aj veľa bývalých hráčov oboch mužstiev, ktorí raz hrali za Zvolen a potom zase za Prameň. Dúfam a verím, že sa kvalitné stretnutie odohrá v duchu fair-play a nevzniknú žiadne invektívy na ihrisku, či v hľadisku. Divácku kulisu si určite toto derby bez ohľadu na výsledok zaslúži. Na aký zápas by mali diváci prísť, keď nie na takéto treťoligové derby, hrajúce sa znova po šiestich rokoch.“

Kováčová v kríze

Nováčik súťaže, futbalisti Kováčovej, majú viacerých hráčov zranených.

Prezident Prameňa Kováčová Vladimír Volko situáciu v klube konkretizuje:

„Derby zápas sa odohrá v nie príliš dobrej atmosfére v ŠK Prameň Kováčová. Kríza doľahla na mužstvo po výbornom jeden a pol mesiaci účinkovania v III. lige, práve v období, keď nás čaká derby zápas so Zvolenom. Odchod jedného z trénerov za ponukou, ktorá sa neodmieta, množstvo zranených hráčov (na zápase v L. Štiavnici ich chýbalo sedem, v priebehu zápasu sa zranil aj ďalší), dvaja futbalisti vypadli z tréningového procesu kvôli štúdiu v Bratislave, čo v sumáre viedlo k dvom tesným prehrám so súpermi, s ktorými by mal Prameň za normálnych okolností zvíťaziť. Navyše bol potrestaný ukrajinský stopér Skydan, ktorý nevie akceptovať úroveň rozhodovania v niektorých zápasoch, na utorkovom tréningu sa zranil ďalší hráč, na tréningu v stredu ďalší..., je to celé zle.

Takže v aktuálnej situácii je jednoznačným favoritom mužstvo MFK Zvolen, ktoré, naopak, má za sebou výborné zápasy s plným bodovým ziskom.“

V Kováčovej sa už tešia aj na zvolenský fanklub.

„Radi privítame aj zvolenský fanklub, ktorý určite prispeje svojím športovým povzbudzovaním k dobrej atmosfére. Keďže Kováčová je vďaka trom liečebným ústavom „celoslovenská záležitosť“, verím, že sa fanúšikovia obidvoch mužstiev ukážu pred kúpeľnými hosťami len v pozitívnom svetle,“ povedal Volko.

Špecifické derby

Veríme, že viacerí hráči Kováčovej sa do stredy doliečia a zápas bude mať svoju kvalitu a diváci budú s výkonmi obidvoch mužstiev spokojní. Dúfame, že na zápase bude panovať priateľská atmosféra, veď sa tam stretnú futbaloví nadšenci z celého okolia.

Derby zápas bude pre viacerých aktérov špecifický, keďže majú nejaký vzťah k obidvom aktérom.

Napríklad, terajší tréner Kováčovej Roman Biba je odchovancom Zvolena, veľa hráčov súčasného kádra Zvolena trénoval v žiackom a dorasteneckom veku.

Na opačnej strane napr. útočník Zvolena Kristián Psársky má obidvoch rodičov z Kováčovej.