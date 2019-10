Mesto pripravuje rekonštrukciu Strážskej cesty

Prvá etapa má stáť viac ako štvrť milióna eur.

7. okt 2019 o 10:29 SITA

ZVOLEN. Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na prvú z troch etáp, v ktorej by mali obnoviť priestor ohraničený ulicami Daniela Ertla a Alexandra Nográdyho.

Ako agentúru SITA informoval viceprimátor mesta Vladimír Lupták, celkovo je na rekonštrukciu vyčlenených viac ako 250-tisíc eur, pričom zmluva s dodávateľom by mala byť podpísaná do konca roka. Práce na tejto etape obnovy by mali byť ukončené do polovice letných prázdnin.



„Práce sa týkajú rekonštrukcie príjazdovej cesty a parkovísk po oboch stranách ulice Strážska cesta, naplánovaná je tiež rekonštrukcia chodníkov, z ktorých jeden vedie popred bytový dom a druhý je umiestnený pozdĺž cesty spájajúcej sídlisko Západ s centrom mesta,“ objasnil viceprimátor.

Povrch príjazdovej cesty k parkoviskám má byť asfaltový, pričom pri výstavbe jednotlivých parkovacích miest a úprave chodníkov bude použitá zámková dlažba. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj rozsiahla oprava dažďovej kanalizácie a vybudovanie nových uličných vpustí.



Aj keď práce budú rozsiahle, plynulosť dopravy v tejto časti mesta by podľa Luptáka nemali výraznejšie ohroziť. „Najväčšia zmena čaká majiteľov motorových vozidiel žijúcich v dotknutej oblasti, lebo svoje autá budú musieť načas parkovať na inom mieste,“ dodal viceprimátor s tým, že práce sa začnú pravdepodobne na jar 2020 a ukončené majú byť do augusta. „V ďalších etapách rekonštrukcie budeme pokračovať podľa možností mestského rozpočtu,“ uzavrel.