Futbalový servis: Kováčová rozdrvila Žarnovicu, v oblasti sa Sliač už dotiahol na lídra

Prinášame vám tradičný futbalový servis. Výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky od III. ligy po II. triedu.

6. okt 2019 o 21:26 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Žarnovica 8:0 (3:0)

Góly: 16., 26., 74., 76. a 77. Duda, 44. Ríša, 48. R. Greško, 82. Bordun. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Belko, 190 divákov.

Kováčová: Polóny – Plavec, Čákovský, Macuľa, Fašang (46. R. Greško), Majerčík, Turňa, Bordun, Ríša (74. Izrael), Duda (85. Marunčiak), Šanta (63. Flaška)

Kováčovej sa v predošlých zápasoch nedarilo v koncovke, tak proti Žarnovici si to vynahradila. Prameň bol od úvodného hvizdu lepším tímom, pričom do 9. minúty zahodili domáci dve stopercentné šance. Potom však už Kováčová prelomila streleckú smolu. Prvý gól strelil v 16. minúte Duda, ktorý si gólovú radosť zopakoval o desať minút neskôr. Do polčasu pridali domáci ešte tretí presný zásah Ríšom. Prakticky celý zápas sa odohrával na súperovej polovici. Prameň hral pekný a kombinačný futbal. Hneď v úvode druhého polčasu strelila Kováčová v 48. minúte štvrtý gól zásluhou Greška. Po tomto momente Žarnovica plne rezignovala a domáci si so súperom robili, prakticky čo chceli a do záverečného hvizdu pridali ešte ďalšie štyri góly. Hrdinom stretnutia bol päťgólový René Duda, ktorý vynikal. Našťastie sa nepotvrdili predzápasové obavy domáceho trénera, pretože v týždni sa im na každom tréningu zranil jeden hráč. Niektorí hráči odohrali tento duel aj so sebazaprením a nedoliečenými zraneniami, ale celý tím fungoval výborne, podal zodpovedný a kolektívny výkon.

Ostatné výsledky 10. kola: Čadca – Krásno 1:0, R. Sobota – Fiľakovo 2:1, Bánová – Martin 0:3, L. Hrádok – Lučenec 0:1, Námestovo – Kalinovo 0:1

1. Martin 10 8 2 0 37:6 26

2. Bánová 10 7 1 2 18:9 22

3. Zvolen 10 7 1 2 15:9 22

4. Kalinovo 10 6 1 3 13:11 19

5. Kováčová 10 6 0 4 23:11 18

6. O. Veselé 9 5 2 2 12:8 17

7. Fiľakovo 10 4 2 4 18:11 14

8. Námestovo 10 4 1 5 12:10 13

9. L. Štiavnica 10 4 1 5 16:19 13

10. Lučenec 10 4 1 5 10:13 13

11. Krásno 10 3 4 3 10:13 13

12. L. Hrádok 10 3 2 5 13:15 11

13. Rakytovce 9 1 3 5 10:19 6

14. Čadca 10 2 0 8 5:21 6

15. Žarnovica 10 1 3 6 6:27 6

16. R. Sobota 10 1 2 7 8:24 5

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Detva 4:0 (3:0)

Góly: 34. Malatinec, 36. Benedik, 45. Jamnický, 71. Kudlík. ŽK: 1 – 4, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Verdžák, 80 divákov.

Pliešovce: Sekula (54. Silva) – Kouřil, Malatinec (68. Záchenský), Homola, Hradňanský, Sýkora (70. Vilhan), Benedik (84. Paľov), Kudlík, Vreštiak, Hraško (78. Polaček), Jamnický

Detva: Lakota – Michálik, Sekereš, Vilhan, Jedlička, Baran, Rapčan, Matović, Mičo, Tužinský, Urban

Domáci chceli proti súperovi zo spodku tabuľky baviť divákov peknou hrou, ale prvých 10 – 15 minút bol ich výkon nervózny. Síce si vypracovali šance Kudlíkom, Kouřilom či Malatincom, ale nedotiahli ich do konca. Upokojenie na kopačky domácich priniesla až 34. minúta a krásny gól Malatinca. Vzápätí o dve minúty zvyšoval Benedik na 2:0. Tieto gólové momenty naštartovali Pliešovce a Detva pôsobila už odovzdaným dojmom. Ešte do polčasu pridal Tatran aj tretí gól. Kouřil zahral pokutový kop netradične, keď z neho prihrával Jamnickému, touto parádičkou pre fanúšikov zvýšili už na 3:0.

Po zmene strán to bolo o tom, akým gólovým rozdielom sa skončí tento zápas. V 71. minúte vyšla domácim kombinačná akcia po osi Vreštiak – Kouřil – Kudlík, ktorý vsietil krásny gól – 4:0. Posledných 20 minút sa hralo už len na polovici hostí, domáci zahodili ešte veľa šancí. Tento výsledok je pre hostí prijateľný, pretože Pliešovce mali more šancí. Detva počas celého duelu vystrelila na bránu domácich len raz v úvode zápasu.

Hriňová – Šalková 1:2 (0:1)

Góly: 55. Paprčka – 31. Vučković, 60. Chovanec. ŽK: 4 – 3, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Slovák, 80 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Miklian, Purdek, Bariak, Melich, Slosiarik, Paprčka, Hanes (71. Poduška), Malček, Šufliarsky, Marcinek

Šalková: Gnida – Dobrík, Dobrota, Lašút, Libič, Palovič, Mikulec (84. Binder), Bútora, Vučković (88. Chovan), Chovanec (64. Roško), Hlavatý

Domáci začali zápas tlakom, avšak Marcinek zahodil dve čisté gólové šance. Spartak bol lepším tímom. Šalková sa dostala v 31. minúte do brejku, ktorý využil Vuckovič. Domácich tento moment nezaskočil, pokračovala vo svojej hre a až do prestávky bola lepším tímom.

Po zmene strán začali domáci opäť poriadnym tlakom, ktorý vyústil v 55. minúte do vyrovnávajúceho gólu, ktorý strelil Paprčka. Ďalší gól Hriňovej visel vo vzduchu, pretože v úvode druhého dejstva sa hostia nedostali za svoju polovicu. Avšak prišla 60. minúta, ktorá rozhodla o všetkom. Hostia sa dostali do náhodného úniku, ktorý premenil Chovanec – 1:2.

Tento moment domácich totálne zaskočil a prestali hrať svoj futbal. Réžiu a iniciatívu prevzala Šalková. Domáci už neboli schopní vyrovnania. Zápasu by však oveľa viac pristala deľba bodov.

Ostatné výsledky 10. kola: Tisovec – Podkonice 1:4, Poltár – Hajnáčka 0:2, Tornaľa – Č. Balog 1:3, Badín – S. Ďarmoty 2:1, Medzibrod – Príbelce 1:3

1. Podkonice 10 9 0 1 38:10 27

2. Príbelce 10 6 3 1 22:11 21

3. Tisovec 10 7 0 3 22:12 21

4. Pliešovce 10 6 2 2 18:10 20

5. Č. Balog 10 5 0 5 35:18 15

6. S. Ďarmoty 10 4 3 3 25:21 15

7. Šalková 10 5 0 5 23:20 15

8. Badín 10 4 2 4 19:9 14

9. Hriňová 10 3 3 4 13:17 12

10. Medzibrod 10 3 2 5 9:17 11

11. Hajnáčka 10 3 1 6 17:30 10

12. Tornaľa 10 2 1 7 9:24 7

13. Detva 10 2 1 7 8:38 7

14. Poltár 10 0 4 6 11:32 4

V. liga skupina C

B. Štiavnica – H. Nemce 1:2 (0:1)

Góly: 60. M. Kminiak (11 m) – 34. M. Vaškor, 67. I. Pařenica (11 m). ŽK: 2 – 4. Rozhodoval: Faber, 120 divákov.

H. Nemce: O. Pavlenda – M. Sádovský, P. Mitter, J. Palkovič, M. Vaškor, J. Stankovič, Š. Sudimák, P. Tran Anh, J. Rerich, I. Pařenica, M. Sedmák (84. L. Vachalík)

Domáci začali zápas aktívne a do dvadsiatej minúty si vypracovali niekoľko šancí, boli lepším mužstvom. Hostia sa však dokázali zobudiť a začali diktovať hru, pričom sa im podarilo aj skórovať v 34. minúte zásluhou Vaškora. Po prestávke domáci opäť zatlačili, ale šance nie a nie prísť. Nemčania hrozili z výborných protiútokov.