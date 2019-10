MFK Zvolen má fazónu, k vysokej výhre pomohol hetrikom Antal

Futbalisti MFK Zvolen privítali v 10. kole hráčov Liptovskej Štiavnice.

6. okt 2019 o 12:00 (mim)

Zvolen – L. Štiavnica 5:2 (3:1)

Góly: 3. Tannhauser, 16., 56. a 80. Antal, 44. Hric - 27. Matula, 57. Koleň. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Horváth, 99 divákov

Zvolen: Mráz - J. Slovák, Oboňa, Kotora, Vávro, Antal, Neušel, Valent, Tannhauser (75. Krčmárik), V. Slovák (63. Psársky), Hric (81. Hulec)

V 10. kole na rozmočenom trávniku zvolenského štadióna privítal domáci futbalisti figurujúci na tretej priečke tabuľky deviate mužstvo súťaže Družstevník Liptovská Štiavnica. Zverenci trénera Foltána chceli pred vlastným publikom naplno bodovať a tomu zodpovedal aj priebeh zápasu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Ostrolúcky kopec ovládli českí jazdci. Padol aj jeden rekord (+ FOTO) Čítajte

Zvolenčania doslova vybehli na súpera osvedčeným vysokým napádaním sa dostali k lopte, získali priamy kop z 30 metrov, po ktorom už v 3. minúte umiestnil loptu k žrdi Tannhauser - 1:0.

Rýchly úvodný gól naštartoval domácich k tlaku, rýchlo pristupovali k hráčom súpera a príkladne bojovali o každú loptu. Hostia znervózneli, komentovali každý verdikt a snažili sa dostať za obranu MFK dlhými nakopávanými loptami, no domáca defenzíva ich eliminovala.

Hráči MFK naopak predvádzali rýchle presné kombinácie. V 11. minúte sa do čistej gólovej šance predribloval Tannhauser, no najprv zabránil gólu Praženica a potom dobehol loptu na bránkovej čiare brankár Grauza. Vzápätí trafil Antal hlavičkou pravú žrď, no v 16. minúte po prieniku Hrica a jeho spätnej prihrávke už s prehľadom zvyšoval na 2:0.

Domáci potvrdzovali športovú formu z posledných zápasov, no predsa sa nevyvarovali chýb. V 21. minúte pohrozil strelou Matula, no gólovú šancu premenil až v 26. minúte, keď po zaváhaní domácej obrany aj brankára i so šťastím z 5 metrov znížil na rozdiel gólu - 2:1.

Zvolenčania pridali na dôraze, zrýchlili hru a vytvárali si šance. V 44. minúte prepasíroval loptu do siete Liptákov hlavou Hric a uzavrel polčasové skóre na 3:1.