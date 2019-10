Rekonštrukciu letiska Sliač zaplatia občania, hoci nemuseli, hovorí analytik Krúpa

Vláda dnes schválila rekonštrukciu letiska. Nebude kompletná.

2. okt 2019 o 17:54 SITA

SLIAČ. Čiastkovú rekonštrukciu letiska v Sliači zbytočne zaplatia daňoví poplatníci, pretože sa tak rozhodla Slovenská národná strana (SNS). Uviedol to pre agentúru SITA bezpečnostný analytik Juraj Krúpa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Vláda dnes schválila návrh ministerstva obrany na rekonštrukciu letiska, aby vyhovovalo novým stíhacím lietadlám F-16. Rekonštrukčné práce sa pritom mohli realizovať prostredníctvom peňazí od Spojených štátov, ktoré ponúkali Slovensku na tento účel viac ako 90 miliónov eur.

Po nezhodách v koalícii bol však projekt amerických financií zastavený. Obavy mala predovšetkým koaličná SNS, ktorá zároveň riadi ministerstvo obrany. Národniari to odôvodnili tým, že by obdobná zmluva s USA mohla vytvoriť precedens a navyše by umožnila prítomnosť amerických vojakov.

Súvisiaci článok Letisko Sliač prepravilo viac ako 39-tisíc cestujúcich Čítajte

Tieto tvrdenia odmietlo ministerstvo zahraničných vecí aj americký veľvyslanec. Rekonštrukcia bude stáť približne 55 miliónov eur, pričom ju uhradí ministerstvo z vlastných prostriedkov.



„Keďže si SNS už pripravuje kampaň, v ktorej si vymyslela, že Američania tu zamýšľajú vybudovať vojenskú základňu, tak sa rozhodli tieto peniaze odmietnuť. Teraz to zaplatia občania, hoci vôbec nemuseli. Navyše, spomínaná rekonštrukcia nie je kompletná, ale iba čiastková," povedal Krúpa.

Podľa jeho slov obavy SNS viackrát vyvrátil rezort zahraničných vecí, keď jasne deklaroval, že na Slovensko neprídu americkí vojaci. Prostredníctvom programu USA mohlo Slovensko dostať v prepočte vyše 93 miliónov eur na rekonštrukciu letiska v Sliači aj v Kuchyni.

Správy o príchode amerických vojakov či strate suverenity ešte na jar tohto roka rázne odmietol aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý obdobné vyjadrenia dokonca označil za útok na zahraničnopolitické smerovanie Slovenska.

Nové rolovacie dráhy

Nové stíhačky F-16 budú dodané na prelome rokov 2022 a 2023, pričom úvodná investícia presiahne 1,6 miliardy eur.

Súčasťou plánovanej rekonštrukcie a modernizácie Leteckej základne Sliač je napríklad rekonštrukcia a vybudovanie nových rolovacích dráh, rekonštrukcia skladu náhradných dielcov a trafostanice, ako aj vybudovanie nového vchodu od obce Sielnica.

Zrekonštruovaný bude aj hangár údržby a vybudovať by sa malo tiež umývacie zariadenie pre lietadlá a dočasné úložisko munície, ako aj ďalšie objekty v priestore leteckej základne.



Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu ministerstvo obrany.