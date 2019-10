Zvolenčania v bráne s Hollým s ďalšou výhrou

Druhý štart brankára Hollého v bráne HKM znamenalo druhé víťazstvo Zvolena v rade.

2. okt 2019 o 9:30 TASR

HC Nové Zámky - HKM Zvolen 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 26. Mikula, 47. Pospíšil (Hruška) - 6. Corrin (McPherson), 25. Preisinger (Fatul, Švarný), 49. Thompson (Drgoň), 58. Švarný (Lowney, Mráz). Rozhodovali: Lokšík, Nagy - Krajčík, Soltész, vylúčení: 7:10, navyše: Handlovský (Zvolen) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Nové Zámky: Kristín - Drtina, Hain, Pavúk, Mikuš, Hatala, Ordzovenský, Ondrušek, Dlugoš - Pospíšil, Hruška, Jurík - Bajtek, Urban, Stupka - Rogoň, Fábry, Mikula - Bečka, Kováčik, Andrisík

Zvolen: Hollý – Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul, Marcinek – Kelemen, Špirko, Mráz – Bonis, Trotter, McPherson – Thompson, M. Preisinger, Handlovský – Petráš, M. Halama, Kolenič

Po výhrach nad Banskou Bystricou a Budapešťou privítali Novozámčania na domácom ľade Zvolen. Prvú vážnejšiu šancu mal na hokejke Bonis, ale puk poslal len do Kristína. V 6. minúte putoval na trestnú lavicu za hákovanie Pospíšil a hosťom stačilo na otvorenie skóre len niekoľko sekúnd, keď švihom poslal puk do horného rohu obranca Corrin. Domácich podržal Kristín, ktorý výborne zasiahol proti dvojici Bonis – McPherson. Novozámčania prežívali krušné chvíle hlavne pri vylúčení Fábryho, Zvolenčanom však nedovolili zvýšiť jednogólové vedenie. V závere tretiny pohrozili aj domáci, ale Urbanovi sa gól streliť nepodarilo.

Do druhého dejstva vstúpili Novozámčania presilovkou 5 na 3, početnú výhodu však nevyužili aj napriek príležitostiam Haina a Pospíšila. Na druhej strane mohol v presilovke udrieť Mráz, ale jeho teč smeroval mimo brány. Podobne neuspel domáci Pospíšil. V 25. minúte vystrelil od modrej Zvolenčan Fatul a puk sa po Preisingerovom teči zastavil až za Kristínovým chrbtom. Hostia sa z dvojgólového vedenia tešili len niekoľko sekúnd, keď znížil z pravého kruhu Mikula. Domácim dodal jeho zásah potrebnú energiu, čo vyústilo do viacero dobrých príležitostí. Do šatní však odchádzali s gólovým náskokom hráči Zvolena.

V úvode tretej tretiny pohrozili príklepmi Pavúk i Drtina, zmena skóre však nenastala. Prišla až 47. minúte, keď si Pospíšil z pravej strany nakorčuľoval do útočného pásma a z elegantnej otočky poslal puk do súperovej siete. Na vyrovnanie domácich našiel odpoveď Thompson, ktorý využil, že Zámčania nevyhodili puk z obrannej tretiny a bekhendom ho poslal do ich brány. Blízko gólu bol aj Špirko ale spoza brány nestihol zasunúť puk za Kristína. Druhým gólom v zápase mohol vyrovnať Mikula ale z ostrého uhla Hollého neprekonal. Zvolenčania v závere zápasu umne kontrolovali hru a dve a pol minúty pred koncom poistil ich vedenie z uhla Švarný.

Hlasy trénerov

Jerguš Bača, asistent trénera Nových Zámkov: „Chceli sme nadviazať nielen na dobré výsledky ale aj na hru proti Bystrici a Budapešti. Veľmi sa nám to nedarilo, za súperom sme zaostávali v obrannom i útočnom pásme. Boli sme vo viacerých situáciách splašení, aj v šanciach, ktoré sme mali. Naše riešenia neboli ideálne, myslím si, že súper bol ďaleko aktívnejší než my. Zápas sme si prehrali po individuálnej chybe. Mohli sme z nie dobrej hry nakoniec bodovať, no nepodarilo sa. Musíme si to zanalyzovať a ideme ďalej.“

Michal Kobezda, asistent trénera Zvolena: „Zápas sme začali dobre, dostali sme sa do vedenia. Od začiatku súťaže nás trápia oslabenia, máme veľa vylúčených hráčov, čo sa ukázalo aj dnes. Súper nás tým dostával pod tlak, urobili sme individuálne chyby. Súperovi sa podarilo vyrovnať ale nakoniec sme to zase zlomili na našu stranu.“