Výhľad z veže kostola si v lete prišlo vychutnať viac ako tisíc ľudí

8. okt 2019 o 8:22 TASR

ZVOLEN. Výhľad z najnovšej turistickej atrakcie Zvolena, veže farského Kostola sv. Alžbety, si v lete prišlo vychutnať 1118 ľudí. Medzi nimi bolo aj niekoľko desiatok návštevníkov zo zahraničia, najmä z okolitých štátov, ale aj z Anglicka, Portugalska či Nového Zélandu.

Ako pre TASR uviedla Eva Bačková zo zvolenského Informačného centra, veža bola sprístupnená od 1. júla do 30. septembra. Mimo sezóny, od októbra do novembra a od marca do mája bude vstup otvorený po dohode v Informačnom centre Zvolenského kultúrneho centra. Od decembra do februára bude veža uzatvorená.

Vežu sprístupnili po rozsiahlej a dlhodobej rekonštrukcii, ktorú z väčšej časti financovalo mesto. Predtým bola viac ako 100 rokov neprístupná pre verejnosť. Iniciátorom rekonštrukcie bol obyvateľ mesta Ján Čierny, na práce dohliadal architekt Pavel Pavelka.

"Interiér veže bol pôvodne v dezolátnom stave. V rámci rekonštrukčných prác bolo opravených 75 kamenných schodov vedúcich do veže. Na vyhliadkovom balkóne majstri vymenili zábradlie, ktoré muselo byť z bezpečnostných dôvodov zvýšené a prekované umeleckými kováčmi tak, aby sa zachoval jeho pôvodný vzhľad. Veža dostala okrem iného tiež novú podlahu, omietky a taktiež nový kríž, ktorý zdobí jej samotný vrchol," priblížil obnovu Čierny.

Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety vo Zvolene je národná kultúrna pamiatka. Pôvodná románska stavba kostola pochádza z rokov 1244 - 1250. Kostol je pýchou, podľa mnohých údajov, najväčšieho námestia na Slovensku a dominuje mu baroková veža s výškou 49 metrov.

Veža kostola má štyri balkóny, ktoré sú orientované na všetky svetové strany. Z ochodze balkónov je vo výške 21,5 metra výhľad na mesto Zvolen, Pustý hrad, ale aj hrebene Kremnických vrchov, Veľkej Fatry či Nízkych Tatier. Vo veži kostola sa nachádza 2,5-tonový zvon z roku 1822.