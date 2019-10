V kádri HKM Zvolen nastala prvá zmena, odchádza americký útočník

Vedenie klubu avizovalo už pred zápasom v Trenčíne odchod jedného legionára.

1. okt 2019 o 11:32 (sč, hkm)

ZVOLEN. Z kádra HKM Zvolen sa po 7. kole porúčal 30-ročný americký útočník Jake Hansen. Informovala o tom klubová stránka.

Pod Pustým hradom mal patriť k ofenzívnym posilám, napokon mu však ostal „Čierny Peter“, ktorý znamená stopku pri prvom reze kádra v tomto ročníku. Počet cudzincov v drese Zvolena sa tak skresal sa povolený zápasový limit siedmich korčuliarov.

Ako priznal asistent trénera Michal Kobezda, rozhodovalo sa medzi Hansenom a Garrettom Thompsonom. Verdikt však padol už skôr a preto americký útočník v Trenčíne už nehral.

„Zápas v Trenčíne nemal vplyv na rozhodnutie. Chceli sme v danom zápase postaviť zostavu, ktorá by mala najväčšiu šancu na výhru. Proti dynamickému a fyzickému Trenčínu sme sa rozhodli pre Thompsona, považovali sme ho za lepšiu voľbu. Napokon sa to vyplatilo," vysvetlil Kobezda pre stránku HKM Zvolen.

Zároveň priznal, že rozhodnutie nebolo jednoduché. „Samozrejme, človeku zmeníte život jedným rozhodnutím, nikdy to nie je ľahké. Bohužiaľ, taký je hokejový život, jeden deň tu ste, ďalší môže byť všetko inak. Verím, že sa mu v ďalšej kariére bude dariť a že ho to posunie vpred hráčsky aj osobnostne."

Asistent Andreja Podkonického sa pokúsil poodhaliť aj to, prečo padla voľba práve na spomenutého hráča.

„Nedá sa povedať, že by nepasoval do systému, jednoducho sme mali o jedného legionára navyše. Nad obrancami sme ani neuvažovali, tí svoj priestor majú a sú potrební. Nechcem tým povedať, že by Jake potrebný nebol, no ofenzívnej sily máme dostatok. Práve vysoký a fyzický útočník ako je Garrett Thompson by nám zrejme chýbal hlavne v playoff, kde budeme potrebovať silných hráčov v bránkovisku. Pozerali sme teda aj ďalej,“ dodal Kobezda.