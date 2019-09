Veľký sumár futbalových súťaží od III. ligy po II. triedu

Štvrtoligové Pliešovce zdolali favorita, piatoligové derby ovládla Krupina.

30. sep 2019 o 10:39 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Krásno n/K – Kováčová 1:0 (1:0)

Gól: 27. K. Gábor. ŽK: 3 – 5. Rozhodoval: Horváth, 150 divákov.

Kováčová: J. Polóny – V. Skydan, A. Macuľa, P. Majerčík, M. Fašang, T. Giertl (17. F. Flaška), A. Bordun (81. R. Shuper), R. Duda, M. Turňa, A. Šanta, S. Kurta

Kováčová odohrala v Krásne nad Kysucou smoliarsky zápas. Úvod zápasu mal Prameň veľmi dobrý, vytvoril si niekoľko šancí, ktoré však nevyužil. V 17. minúte hostí vykoľajilo nútené striedanie, keď zraneného Giertla striedal Flaška. Domáci vyťažili z minima-maximum. V 27. minúte Kováčová chybovala a domáci to nekompromisne trestali. Domáci avizovali ruku, hostia zastali na zlomok sekundy, nik nepristúpil k domácemu Gáborovi, ktorý peknou strelou rozhodol o osude celého stretnutia. Po tomto momente sa do polčasového hvizdu hral vyrovnaný futbal. Druhé dejstvo bolo zo strany Kováčovej lepšie. Hralo sa na polovici domácich. Prameň si vytvoril viacero šancí, zahrával niekoľko nebezpečných štandardných situácií, trafili tyčku, ale brána domácich bola pre nich akoby zakliata. Krásno si vytvorilo v druhom polčase jedinú šancu po štandardke, ale tiež neuspelo. Kováčová hrala od 79. minúty bez Skydana, ktorý sa porúčal z ihriska po druhej žltej karte. Hostia sa nevzdávali ani po tomto momente, snažili sa vyrovnať. Po štandardnej situácii jeden z domácich hráčov zahral v pokutovom území rukou, ale na prekvapenie hostí ostala píšťalka rozhodcu nemá, a tak Prameň doplatil na nepremieňanie šancí a odišiel z Krásna bez bodu.

Ostatné výsledky 9. kola: Fiľakovo – Zvolen 0:2, Martin – R. Sobota 9:0, L. Štiavnica – L. Hrádok 4:1, Lučenec – Čadca 4:0, Námestovo – Rakytovce 5:1, Kalinovo – Bánová 2:3, Žarnovica – O. Veselé 0:2

1. Martin 9 7 2 0 34:6 23

2. Bánová 9 7 1 1 18:6 22

3. Zvolen 9 6 1 2 10:7 19

4. O. Veselé 9 5 2 2 12:8 17

5. Kalinovo 9 5 1 3 12:11 16

6. Kováčová 9 5 0 4 15:11 15

7. Fiľakovo 9 4 2 3 17:9 14

8. Námestovo 9 4 1 4 12:9 13

9. L. Štiavnica 9 4 1 4 14:14 13

10. Krásno 9 3 4 2 10:12 13

11. L. Hrádok 9 3 2 4 13:14 11

12. Lučenec 9 3 1 5 9:13 10

13. Rakytovce 9 1 3 5 10:19 6

14. Žarnovica 9 1 3 5 6:19 6

15. Čadca 9 1 0 8 4:21 3

16. R. Sobota 9 0 2 7 6:23 2

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Tisovec 2:0 (1:0)

Góly: 44. Kudlík, 50. Benedik. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Batiz, 125 divákov

Pliešovce: Sekula – Kouřil, Malatinec (79. Záchenský), Homola, Hradňanský, Sýkora, Benedik (87. Draxler), Kudlík (88. Polaček), Vreštiak, Hraško, Jamnický

Domáci nastúpili proti kvalitnému súperovi z čela tabuľky. Od úvodu to bol taktický boj, hostia boli silní na lopte, domáci vychádzali zo zabezpečenej obrany s rýchlym prechodom do útoku. Hral sa veľmi dobrý zápas, aj keď šancí bolo menej na oboch stranách. Dobré príležitosti si vypracovali Kouřil či Vreštiak, ale ostali nevyužité. Tatran vzpružil gól do šatne, v 44. minúte po rohu dorazil loptu sa chrbát hosťujúceho gólmana Kudlík – 1:0. Po zmene strán chceli domáci hrať trpezlivo a čakať na súperovi chybu. Tá prišla ale už v 50. minúte, domáci šli do brejku a po krásnej kombinačnej akcii sa presadil Benedik – 2:0. Hostia mali dobré fázy, ale vyloženú šancu si nevypracovali. Zápas sa potom už viac-menej dohrával, ale záver bol nervózny. Hráči Tisovca provokovali slovami a dohrávali súboje za hranicou únosnosti, ale na výsledku sa už nič nezmenilo. Pliešovce dodržali taktické pokyny a zaslúžene sa tešili z víťazstva.

Hajnáčka – Hriňová 6:3 (5:1)

Góly: 2. a 23. T. Molnár, 3. M. Prečuch, 22. a 29. K. Genský, 49. R. Illéš – 26. D. Šufliarsky, 67. vlastný, 87. M. Bariak. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Kováč, 100 divákov

Hriňová: J. Vreštiak – O. Miklian, M. Purdek, M. Bariak, M. Melich, D. Šufliarsky, D. Slosiarik, R. Paprčka, M. Hanes (52. V. Gombala), J. Marcinek, T. Zachar (75. J. Sekereš)

Hriňovčania sa začínajú herne trápiť, čo len a len potvrdil zápas v Hajnáčke. Domáci si vypracovali množstvo šancí, ktoré sa im aj podarilo premieňať. Mali raketový vstup do zápasu, veď už v 23. minúte vyhrávali 4:0. V 26. minúte síce znížil Šufliarsky, ale to bolo zo strany Spartaka všetko. Piaty gól pridala Hajnáčka v 29. minúte. Okrem toho domáci zahodili ešte ďalších 9 šancí a v druhom dejstve nepremenili penaltu.

Hriňová bola zrelá na uterák, ale ešte sa zmobilizovala, pomohol jej k tomu aj vlastenec domácich v 67. minúte.

V závere ešte hostia korigovali z penalty.

Detva – Medzibrod 1:2 (0:1)

Góly: 63. Jedlička – 24. Studený, 57. Belko. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Hrivo, 190 divákov.

Detva: Lakota – Michálik, Sekereš, Ilić (8. Vilhan), Jedlička, Jaloviar, Rapčan, Matović, Tužinský, Mičo, Urban

Medzibrod: Tonhajzer – Belko, Šimúth, Martinec, Belluš, Rajčok, Karman, Haviar, Matis (45. Giertl), Studený, Šípka (89. Ivanič)

Zápas pod Poľanou sa začal s 50-minútovým oneskorením. Domáci museli vynútene striedať už v 8. minúte. Iliča nahradil Vilhan. Do vedenia šiel Medzibrod v 24. minúte, keď skóroval Studený. Domáci sa nevedeli dostať do herného tempa. Po zmene strán sa im to už podarilo, ale zmrazil ich druhý gól hostí v 57. minúte, skóroval Belko. Detva znížila o pár minút nato, keď rozvlnil sieť za gólmanom hostí Jedlička. Do záverečného hvizdu sa už skóre ale nemenilo a Medzibrod si domov odviezol plný bodový zisk.

Ostatné výsledky 9. kola: Príbelce – Badín 2:0, Šalková – Podkonice 1:4, S. Ďarmoty – Tornaľa 5:1, Č. Balog – Poltár 5:0

1. Podkonice 9 8 0 1 34:9 24

2. Tisovec 9 7 0 2 21:8 21

3. Príbelce 9 5 3 1 19:10 18

4. Pliešovce 9 5 2 2 14:10 17

5. S. Ďarmoty 9 4 3 2 24:19 15

6. Č. Balog 9 4 0 5 32:17 12

7. Šalková 9 4 0 5 21:19 12

8. Hriňová 9 3 3 3 12:15 12

9. Badín 9 3 2 4 17:8 11

10. Medzibrod 9 3 2 4 8:14 11

11. Tornaľa 9 2 1 6 8:21 7

12. Hajnáčka 9 2 1 6 15:30 7

13. Detva 9 2 1 6 8:34 7

14. Poltár 9 0 4 5 11:30 4

V. liga skupina C

D. Niva – Krupina 1:4 (1:2)

Góly: 39. Kyslý – 7. Selecký(11 m), 9. Selecký, 59. Kindernaj, 80. Augustín. ŽK: 3 – 3. Rozhodoval: Barboriak, 300 divákov.

D. Niva: Vilhan – Slatinec (72. Kúdelka), M. Kucbel (74. Žiga), Kyslý, Plichta (62. Ľ. Hrčka), Molnár (81. Doboš), Lacko, J. Kucbel, Babiak, Cibuľa, Tuharský