HKM konečne uspel, po bojovnom výkone zdolal Trenčín

Zverenci trénera Podkonického uspeli na štadióne Pavla Demitru.

29. sep 2019 o 20:40 TASR

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Góly: 11. Alderson (McCormack, Starosta), 29. Bartovič (Štach, Sojčík), 45. Mikyska (McCormack) – 10. Halama (Maier, Handlovský), 21. Bonis (Betker, McPherson), 23. Mráz (Špirko, Corrin), 32. Preisinger (Thompson, Švarný), 46. McPherson (Priesinger), 60. Handlovský (Thompson). Rozhodovali: Baluška, M. Novák - Kacej, Synek, vylúčení: 3:9, navyše: Petráš (Zvolen) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:2, 2242 divákov

Trenčín: Valent – McCormack, Starosta, Rajnoha, Štach, Sládok, Kájínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Lapšanský – Bartovič, Sádecký, Coughler – Chromiak, Radjenovic, Sojčík – Ďurina, J. Švec, Michal Hlinka – Luhový

Zvolen: Hollý – Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul, M. Roman – Kelemen, Špirko, Mráz – Bonis, Trotter, McPherson – Thompson, M. Preisinger, Handlovský – Petráš, M. Halama, Kolenič

Po úvodnom "oťukávaní" ako prví zavelili do útoku domáci hokejisti. Prečíslenie v 7. min Dukla zahrala dobre. Sádecký prihral Bartovičovi, no tomu v poslednej chvíli skočil do strely brániaci protihráč. Úvodný gól padol pri hre štyroch proti štyrom. Valent neudržal nahodený puk z diaľky a Halama trafil ideálne pod hornú žŕdku ponad kľačiaceho brankára. Hostia sa z vedenia neradovali dlho. V presilovej hre si nakorčuľoval pred bránkovisko Alderson a prudkou ranou nedal Hollému šancu.

"Bryndziari" mali ideálny vstup do prostrednej tretiny. Už v 21. minúte sa usadili v obrannom pásme Dukly. Betkerovu strelu od modrej šikovne tečoval Bonis a bolo 1:2. O dve minúty neskôr vystrelil Mráz spoza brániaceho hráča a Valent nedokázal včas zareagovať – 1:3. Trenčanov "postavila" na nohy následná presilová hra. Pred bránou zabojoval Sádecký, ktorý zatienil brankárovi výhľad pri Bartovičovej strele – 2:3. O minútu neskôr hrali domáci ďalšiu presilovku, paradoxne počas nej však inkasovali. V 32. minúte využili Zvolenčania brejk dvoch proti jednému. Thompson prihral Preisingerovi, ktorý puk zasunul do prázdnej bránky – 2:4.

Trenčania vycítili šancu na úspech na začiatku tretej tretiny. V presilovej hre o dvoch hráčov sa McCormackova strela od modrej čiary odrazila pred voľného Mikysku, ktorý ho poslal do odkrytej časti bránky – 3:4. Hostia však odpovedali okamžite a znova v oslabení. Po vyhranom vhadzovaní namieril presne McPherson a prinavrátil hosťom dvojgólové vedenie. Trenčania sa v závere odhodlali odvolať brankára Valenta, ale úspech im to už neprinieslo. Naopak, v záverečnej minúte poslal puk do prázdnej brány Handlovský.

Hlasy trénerov

Ján Pardavý, tréner Trenčína: „Odohrali sme solídnu prvú tretinu. O všetkom rozhodla druhá časť zápasu. Zvolen bol vo všetkom lepší. Na nás sa valili ich protiútoky. My sme v druhej tretine hrali veľmi zle. Keď sme sa už v tretej tretine chytali slamky, nemôžeme dostať taký hlúpy gól. V závere sme chytali zajaca za chvost, čo nám nevyšlo. Musíme ísť ďalej.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas pri hre 5 proti 5. Mrzí nás veľký počet vylúčených. Pri oslabeniach sme trikrát inkasovali, to musíme zlepšiť. Chlapcom ďakujem za bojovný výkon, že sme zápas zvládli.“