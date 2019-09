Prvá výhra Detvy, uspela pod Zoborom

Detvianski hokejisti získali prvé body v sezóne na horúcom ľade Nitry.

27. sep 2019 o 20:59 TASR

HK Nitra - HC 07 ORIN Detva 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)

Góly: 9. Čaládi (Hlinka), 30. Kollár (Pupák, Š. Nemec), 32. Scheidl (Sloboda, Blackwater) - 7. Törok (V. Fekiač), 16. Andersons (J. Sýkora, Chovan), 18. J. Sýkora (Šišovský), 25. F. Fekiač (Žilka, Čacho), 38. J. Sýkora (Šišovský, Zuzin) Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Synek, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Blackwater (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1873 divákov.

Nitra: Šimboch (25. Hanuljak) – Mezei, Rais, Pupák, Š. Nemec, A. Sloboda, M. Versteeg, Hlinka – Blackwater, Kollár, Rác – Scheidl, Kerbashian, Lušňák – Šimun, Fetkovič, Fominych – Čaládi, Minárik, Csányi – Hrušík

Detva: Petrík – Andersons, Martin Chovan, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Král – J. Sýkora, Zuzin, Šišovský – Surový, Valent, Gašpar – Čacho, Podešva, Žilka – Čenka, V. Fekiač, Török

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Rangers zredukovali káder, brankár Húska sa presúva na farmu Čítajte

Úvodná tretina sa hrala zo strany na stranu. Lepší pohyb ukázali hostia z Detvy, ktorí potrestali zaváhania Nitranov až trikrát. Skóre otvoril v 7. minúte Törok po chybnej rozohrávke - 0:1. Vyrovnať sa podarilo Nitre o dve minúty zásluhou Čaládiho. V 16. minúte prepadla defenzíva Nitry, čo využil Andersons - 1:2. Veľmi zlú tretinu pre Corgoňov uzavrel tretím gólom Sýkora.

V prvej polovici druhej tretiny sa Nitrania ešte nepoučili a dávali Detve priveľa priestoru. Gól z hokejky Fekiača na 1:4 už vyhnal Šimbocha z brány. Od druhej polovici domáci zlepšili a hlavne zjednodušili hru. Chodili pred brankára Petríka a dvakrát sa im to vyplatilo. V 30. minúte úspešne tečoval strelu Kollár a o dve minúty ho napodobnil Scheidl. Góly dodali energiu tímu aj fanúšikom a Nitra bola späť v hre. V predposlednej minúte odskočila Detva na rozdiel dvoch gólov. Zároveň s gólom bol atakovaný jeho strelec Sýkora a Blackwater putoval pod sprchy. Útočník Detvy odišiel zjavne otrasený za pomoci lekára do šatne.

Na prekvapenie všetkých Sýkora od tretej tretiny v hre pokračoval. V poslednej dvadsaťminútovke sa ukázalo, že to nie je deň Nitry. Detva sa snažila ubrániť vedenie a všetky puky jednoducho vyhadzovala. V 49. minúte mal azda jedinú dobrú príležitosť posledného dejstva Fetkovič, ale Petrík Detvu podržal. Hostia si dokázali ustrážiť dvojgólový náskok a z Nitry si odviezli tri body.

Hlasy trénerov

Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Zápas sme si predstavovali úplne inak. Opäť, ako v Poprade, sme urobili obrovské individuálne chyby, za ktoré nás súper trestal. Také chyby nás psychicky zrážajú. Potom ani základné veci nezvládame. Dostávame sa pod psychický tlak. S takými hrubými individuálnymi chybami je ťažké zvládať zápasy. Pokiaľ ich neodstránime, tak to budeme mať ťažké.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Odohrali sme výbornú prvú tretinu. Mali sme ďalšie šance a rozdiel mohol byť väčší. V druhej tretine sme pokračovali vo veľmi dobrom výkone, ale ponúkli sme súperovi presilovky. Využili to, vytvorili si obrovský tlak a priblížili sa na rozdiel gólu. Zlomový gól bol na 5:3. Hrali sme srdcom a vzadu sme si to postrážili. Výborne zachytal brankár Petrík. V Nitre sa vždy hrá ťažko, takže si to vážime.“