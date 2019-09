Žiarski Indiáni farmou HKM Zvolen

Klub, ktorý aktuálne začína od piky v druhej lige s 33 registrovanými hráčmi, je zároveň farmou extraligového HKM Zvolen.

27. sep 2019 o 11:22 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Do susedného Žiaru nad Hronom sa hokej vrátil po 10 rokoch. Miestny klub pôsobí v II. lige. Žiar bude farmou tipsportligového Zvolena.

„Je to dôležitý krok. Zo Zvolena môžeme čerpať na jeden zápas päť akýchkoľvek hráčov v kategórii seniori - z ktoréhokoľvek postu, ak nám to teda tréner Andrej Podkonický umožní. V doraste a pri junioroch je neobmedzený počet hráčov, ktorí môžu prísť,“ priblížil dohodu športový riaditeľ klubu Ján Bitala.

Ten si veľmi dobre spomína na obdobie spred desiatich rokov, keď v Žiari nad Hronom mesto pre nedostatok peňazí ukončilo prevádzku vtedy nedokončeného hokejového štadióna. V nadväznosti na to totiž skončil aj hokej, ktorý zrazu zostal bez športoviska.

„Pamätám si, keď sme tu odohrali posledný zápas s čiernymi páskami na ramenách. Neveril som, že by sa hokej mohol vrátiť a že tu bude taká krásna hokejová aréna, aká je tu dnes. No po smútku prišla radosť,“ okomentoval návrat tohto športu do Žiaru Bitala, ktorý bol aj súčasťou štruktúr pôvodného klubu v roku 2009.

Ambície klubu sú jasné. „Cieľom je postup do prvej ligy,“ povedal ešte pred prvým zápasom sezóny tréner Pavel Igríni.