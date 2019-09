MVK Zvolen do novej sezóny aj s posilami z USA, Austrálie a Česka

Volejbalová extraliga mužov už klope na dvere. Zisťovali sme, čo nové v klube MVK Zvolen.

26. sep 2019 o 10:45 (mim)

ZVOLEN. Zvolenskí volejbalisti obsadili v minulom ročníku najvyššej slovenskej súťaže ôsme miesto. Pomaly sa blíži začiatok volejbalových súťaží, MVK Zvolen bude v tomto súťažnom ročníku štartovať znova v Edymax extralige, ktorá sa bude hrať opäť v osvedčenom formáte.

Súperi MVK Zvolen

Desiatka účastníkov sa stretne v základnej časti, v ktorej mužstvá odohrajú zápasy systémom doma vonku dvojkolovo a potom bude nasledovať nadstavbová časť, v ktorej sa rozdelia tímy do dvoch skupín.

Družstvá na prvom až štvrtom mieste odohrajú stretnutia o poradie pred play off a mužstvá na piatom až deviatom mieste zabojujú o poradie, keď prví štyria doplnia osmičku účastníkov play off.

Súpermi Zvolenčanov v aktuálnej súťaži budú VK KDS - Šport Košice, VKP Bystrina SPU Nitra, VK MIRAD PU Prešov, TJ Spartak Myjava, VK OSMOS Prievidza, VK Spartak UJS Komárno, Športová škola Trenčín, TJ Slávia Svidník a niekoľko stretnutí zohrá v rámci prípravy aj RD SVK U20 ako desiaty účastník.

Zahraničné posily

„Po uplynulej sezóne zmeny v chode klubu prakticky nenastali. Pribudnú dvaja štatisti. Trénerom zostáva Martin Vaško, asistentom bude Matúš Michalec. Rád by som ale doplnil trénerský káder o skúseného nehrajúceho trénera asistenta, ktorý by bol v každom prípade na zápasoch na lavičke a na tréningoch by sa venoval ich organizácii,“ prezradil prezident MVK Zvolen Marek Rojík.

Zvolenčania už nemôžu počítať so službami Adama Klimenta, ktorý ukončil kariéru. Z kádra trénera Vaška odišli aj Martin Sekereš pre štúdium na vysokej škole a Samuel Podstupka, ktorý odišiel za prácou do Bratislavy.

Do klubu pribudla zahraniční hráči. Austrálsky univerzál a smečiar Fraser Smith, ktorý hrával v Austrálii, Dánsku aj Holandsku. Ďalej americký nahrávač Ryan Kenny, ktorý má skúsenosti zo súťaží v Nemecku, USA a Anglicku. Tešiť sa môžeme aj na čecha Michala Borskiho.

Tréning MVK Zvolen (zdroj: Miloš Masarik)

Na nový typ hosťovania, kedy môže hrávať mládežnícke kategórie za svoj klub (B. Bystrivca) a mužskú súťaž za iný klub (MVK Zvolen), príde spod Urpína člen reprezentácie do U17 aj U18 Adam Kán.

Ciele MVK Zvolen

Cieľom MVK Zvolen po posilnení kádra je pohybovať sa v strede tabuľky, ale v prvom rade chcú hráči a vedenie tímu ponúknuť divákom atraktívny, bojovný volejbal. Zvolenčania chcú odohrať viac vyrovnaných zápasov, samozrejme aj víťazných.