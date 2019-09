Vo Zvolene testovali pešibus. V projekte chcú pokračovať

Malí školáci povedali, akým spôsobom do školy dochádzajú a čo vnímajú v jej okolí ako nebezpečné.

24. sep 2019 o 16:33 Kristína Mindáková

ZVOLEN. Počet áut sa iba v okrese Zvolen zvýšil za posledných desať rokov z 30- na 41-tisíc, z čoho je osobných vozidiel asi 29-tisíc.

Vyplýva to z analýzy, ktorú má k dispozícii Občianske združenie Slatinka. Aj to je dôvod, prečo sa združenie spolu so zástupcami samosprávy a vybranými školami rozhodlo otestovať takzvaný pešibus.

Myšlienka „pešibusu“, teda sprevádzania detí dospelým počas ich cesty do školy, je rozšírená v rôznych mestách po celom svete. Počet áut totiž neustále narastá a s tým aj množstvo problémov.

„Našou prvotnou ideou bolo pomôcť vyriešiť problém environmentálny, ale počas aktivít sme zistili, že oveľa vážnejší je problém sociálny. Preto sme sa rozhodli, že vyskúšame pešibus na deťoch zo sídliska Balkán vo Zvolene, ktoré musia na pešo prekonať najnebezpečnejšiu cestu do školy,“ vysvetľuje Jana Pavlíková zo združenia Slatinka.