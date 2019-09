Poslanci odklepli zmluvu na tretiu etapu rekonštrukcie námestia

Stavebné práce majú stáť takmer 1,65 milióna eur.

23. sep 2019 o 20:52 SITA

ZVOLEN. Mestskí poslanci na dnešnom rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili podpísanie zmluvy na tretiu etapu rekonštrukcie námestia SNP. Obnovou majú prejsť priľahlé ulice pri Parku Ľudovíta Štúra.

Zmluva so zvolenskou spoločnosťou Idea Invest uvádza celkovú cenu za práce vo výške 1 milión 648-tisíc eur s DPH. Práce majú byť ukončené do 30. septembra 2020.



"Už dnes je jasné, že sa v tomto roku nezačne rekonštrukcia tretej etapy námestia, ale je dôležité podpísať zmluvu, aby sa na jar čo najskôr začalo," uviedol v diskusii nezávislý poslanec Jaroslav Stehlík.



Verejné obstarávanie samospráva opakovala v júni tohto roka, lebo do súťaže vyhlásenej na jeseň 2018 sa prihlásil len jeden uchádzač s ponukou vyššou o 300-tisíc eur, ako bolo uvedené vo výzve. Na novej elektronickej aukcii na dodávateľa prác sa 1. augusta zúčastnilo šesť spoločností, z ktorých víťazne vyšla zvolenská spoločnosť Idea Invest.



Pôvodne mala tretiu etapu rekonštrukcie najväčšieho zvolenského námestia realizovať spoločnosť VAV invest, ktorá bola v roku 2012 investorom obchodného centra v tejto časti. Developer sa dostal do konkurzu a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu námestia predal inej spoločnosti, od ktorej ju mesto kúpilo.

Zvolenská samospráva si súdnou cestou uplatňuje od investora zmluvnú pokutu vo výške 3,64 milióna eur.