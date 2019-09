Regionálny futbal: Kováčová stúpa v tabuľke vyššie, piatoligové derby ovládli H. Nemce

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky od III. ligy po II. triedu.

23. sep 2019 o 10:38 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Lučenec 2:0 (0:0)

Góly: 52. Kurta, 90. Bordun. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Faber, 275 divákov.

Kováčová: Polóny – Lauč (77. Flaška), Skydan, Čákovský, Macuľa, Turák, Majerčík, Giertl (87. Marunčiak), Bordun, Kurta, R. Greško (46. Šanta)

Prameň privítal na domácom ihrisku futbalistov Lučenca. Od začiatku stretnutia sa hral vyrovnaný zápas, avšak prvá polhodinka úvodného dejstva sa hrala vo vlažnom tempe, tímy sa oťukávali. V závere polčasu sa domáci viac osmelili, podarilo sa im vytvoriť pár zaujímavých situácií, z ktorých sa dostávali do zakončenia, ale prvá polovica zápasu sa skončila bez gólov. Počas prestávky urobil tréner domácich Roman Biba jednu zmenu v rozostavení hráčov a tá slávila úspech. Najskôr pohrozil Bordun, z toho gól ešte nepadol. V 52. minúte si loptu vďaka svojmu dôrazu opäť vybojoval Bordun, posunul ju Kurtovi, ktorý preloboval brankára hostí – 1:0. Po tomto momente si Kováčová vytvorila ešte viacero šancí, hrala zo zabezpečenej obrany a hrozila z nebezpečných brejkov. Lučenec mal v závere tlak, v nadstavenom čase sa už tlačili do zakončenia všetci hráči hostí aj s brankárom, a vtedy Prameň udrel znova. Z brejkovej situácie sa presadil Bordun, ktorý tak spečatil konečný výsledok zápasu.

Ostatné výsledky 8. kola: Zvolen – Martin 0:0, Čadca – L. Štiavnica 1:2, Rakytovce – Žarnovica 1:1, R. Sobota – Kalinovo 0:1, Bánová – Námestovo 1:0, O. Veselé – Krásno 1:1, L. Hrádok – Fiľakovo 1:1

1. Martin 8 6 2 0 25:6 20

2. Bánová 8 6 1 1 15:4 19

3. Kalinovo 8 5 1 2 10:8 16

4. Zvolen 8 5 1 2 8:7 16

5. Kováčová 8 5 0 3 15:10 15

6. Fiľakovo 8 4 2 2 17:7 14

7. O. Veselé 8 4 2 2 10:8 14

8. L. Hrádok 8 3 2 3 12:10 11

9. Námestovo 8 3 1 4 7:8 10

10. L. Štiavnica 8 3 1 4 10:13 10

11. K rásno 8 2 4 2 9:12 10

12. Lučenec 8 2 1 5 5:13 7

13. Rakytovce 8 1 3 4 9:14 6

14. Žarnovica 8 1 3 4 6:17 6

15. Čadca 8 1 0 7 4:17 3

16. R. Sobota 8 0 2 6 6:14 2

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Č. Balog 2:6 (1:1)

Góly: 41. Marcinek, 88. Bariak – 21., 65. a 68. Mózer, 55. a 90. Balco, 67. Mózer (11 m). ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Širanec, 200 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Miklian, Purdek, Bariak, Melich (76. Jablonský), Šufliarsky (76. Zachar), Slosiarik, Paprčka, Hanes (63. Bambura), Malček, Marcinek

Domáca Hriňová začala zápas aktívne, bola lepším tímom, vytvorila si viacero sľubných príležitostí, ale brankára hostí nedokázali prekonať. Mali tri čisté gólové šance, ale ani jedna z nich sa neujala. Domáci doplatili na streleckú nemohúcnosť, pretože v 21. minúte sa presadil po prvýkrát v zápase Mózer – 0:1. Domácim sa do prestávky podarilo ešte vyrovnať, v 41. minúte skóroval Marcinek. Po zmene strán sa však obraz hry rapídne zmenil. Domáci prestali bojovať a Čierny Balog začal strieľať góly ako na bežiacom páse. Nezastaviteľný bol najmä Mózer, ktorému sa strelecky proti Podpoľancom darí. Vyzdvihnúť treba domáceho gólmana Vreštiaka aj napriek šiestim inkasovaným gólom, pretože zachránil Spartak od poriadnej gólovej nakladačky.

Badín – Detva 6:0 (4:0)

Góly: 6. Rafanides, 29. Gajan, 38. a 85. Hudec, 42. Rafanides (11m), 77. Král. ŽK: 2 – 4. Rozhodoval: Števček, 100 divákov.

Detva: Bašić – Michálik, Sekereš, Ilić, Jedlička (29. J. Kluka), Jaloviar, Rapčan, Matović, Tužinský, Stanković (46. P. Kluka), Mičo

Detva po posledných dobrých výkonov v Badíne vybuchla. Rozhodol o tom už prvý polčas, v ktorom hostia inkasovali štyri góly. Po zmene strán sa tento duel už len dohrával, no gólman Bašič lovil loptu zo svojej siete ešte dva razy.

Medzibrod – Pliešovce 1:1 (0:0)

Góly: 56. Rajčok – 49. Kouřil. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Foltán, 200 divákov.

Pliešovce: Sekula – Draxler, Kouřil, Malatinec (54. Hraško), Homola, Záchenský, Hradňanský, Benedik (78. Polaček), Kudlík (90. Silva), Vreštiak, Jamnický

V úvode stretnutia sa vo veľkej šanci objavil hosťujúci Záchenský, no minul. Domáci si v prvom polčase držali územnú prevahu a vypracovali si niekoľko šancí. V závere polčasu sa do veľkej šance dostal domáci Belko, s jeho strelou si však brankár Tatrana Sekula poradil. V úvode druhého dejstva zahrávali Pliešovce roh. Na ten si nabehol Kouřil a hlavičkou otvoril skóre duelu. Domácich to však nezlomilo a tlačili sa súpera. Odmenou im bol vyrovnávajúci gól, keď sa po centri presadil strelou z hranice päťky kapitán Rajčok. Do konca zápasu si už ani jedno mužstvo nevytvorilo výraznejšiu gólovú šancu a body sa tak delili.

Ostatné výsledky 8. kola: Tisovec – Šalková 1:0, Podkonice – Hajnáčka 2:0, Poltár – S. Ďarmoty 2:2, Tornaľa – Príbelce 0:2

1. Podkonice 8 7 0 1 30:8 21

2. Tisovec 8 7 0 1 21:6 21

3. Príbelce 8 4 3 1 17:10 15

4. Pliešovce 8 4 2 2 12:10 14

5. Šalková 8 4 0 4 20:15 12

6. S. Ďarmoty 8 3 3 2 19:18 12

7. Hriňová 8 3 3 2 9:9 12

8. Badín 8 3 2 3 17:6 11

9. Č. Balog 8 3 0 5 27:17 9

10. Medzibrod 8 2 2 4 6:13 8

11. Tornaľa 8 2 1 5 7:16 7

12. Detva 8 2 1 5 7:32 7

13. Poltár 8 0 4 4 11:25 4

14. Hajnáčka 8 1 1 6 9:27 4

V. liga skupina C

Krupina – H. Nemce 1:3 (0:2)

Góly: 86. Kindernaj (11 m) – 8. Pařenica, 24. R. Babiak, 69. Sudimák. ŽK: 0 – 3. Rozhodoval: Jodas, 300 divákov.

Krupina: Rabota – Turan (70. Tóth), Bohuš, Augustín, Selecký (81. Paľov), Ližbetin (70. M. Valica), Križan, Petrovský (46. A. Valica), Hudec, Kindernaj, Boháčik (46. Dedok)

H. Nemce: Pavlenda – Sádovský, Vaškor (84. Troiak), Palkovič, Mitter, Stankovič, Sudimák (79. Dinh), Anh, Rerich (74. Sedmák), Pařenica, R. Babiak (70. Gembický)

Regionálne derby sa od úvodného hvizdu nieslo vo vlažnom tempe, avšak od úvodu zápasu boli hostia z H. Nemiec lepším tímom. To vyjadrili pomerne skoro aj gólovo. Najprv v 8. minúte skóroval Pařenica, druhý presný zásah Nem-čanov pridal v 24. minúte Babiak nádhernou strelou do vinkľa. Rabota v bráne domácich nemal šancu.