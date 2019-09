Zvolenčania boli lepší, ale v Košiciach nebodovali

V drese Košíc nastúpili aj bývalí hráči HKM Chovan a Klhůfek.

22. sep 2019 o 20:15 TASR

HC Košice - HKM Zvolen 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly: 8. Haščák (Košarišťan), 38. Bortňák (Rapáč), 53. Klhůfek (Zeleňák), 58. Jokeľ - 25. Bonis (McPherson), 38. Bonis. Rozhodovali: Snášel, Rencz - Soltész (obaja Maď.), Šoltés, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4051 divákov.

HC Košice: Košarišťan - Slovák, Koch, Čížek, Repe, Růžička, Zeleňák, Michalčin, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Klhůfek, Suja, Jokeľ - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Hrabčák

HKM Zvolen: Tomek - Lowney, Švarný, Roman, Corrin, Drgoň, Maier, Chlepčok, Fatul — Hansen, Špirko, Kelemen — McPherson, Trotter, Bonis — Handlovský, Marco Halama, Thompson — Kolenič, Preisinger, Petráš

Dianie v prvej desaťminútovke výrazne ovplyvnili vylúčenia. Zvolenčania najskôr nielenže nevyužili svoju početnú výhodu, ale v 8. minúte dopriali domácim 43-sekundovú presilovku o dvoch hráčov. Košičania ňou nepohrdli a Haščák strelou spomedzi kruhov prestrelil Tomeka - 1:0. V ďalšom priebehu prvej časti sa hralo v rýchlom tempe, dominovali však defenzívy. Na tesnom náskoku domácich nič nezmenili ani šance Zvolenčana Trottera či domáceho Belluša.

V 23. minúte najskôr Handlovský s Halamom nepotrestali chybu domácich v rozohrávke no krátko na to sa hostia dočkali vyrovnania. McPherson si počkal na prihrávku Bonisovi, ktorému nechali domáci priveľa priestoru a zblízka prekonal Košarišťana - 1:1. V 28. minúte si Zvolenčania vytvorili tlak počas presilovky, domácich dlho zvierali v ich pásme, no vyťažili iba nepresnú strelu Halamu. Na opačnej strane neskóroval ani Majdan, ktorý v sľubnej pozícii pred Tomekom nenamieril presne. V 38. minúte išli hostia do vedenia, keď Bonis využil nedôraz košickej defenzívy a zasunul puk za Košarišťana - 1:2. Zvolenčanom však tesný náskok vydržal iba 20 sekúnd, pretože si pred brankárom Tomekom nepostrážili dôrazného Bortňáka, ktorý upravil na 2:2.

Tretia tretina bola dlho najmä o vyčkávaní oboch tímov na chybu súpera. Hráči si dávali pozor najmä v defenzíve a brankári v nej čelili zväčša iba strelám z väčšej vzdialenosti. V 53. minúte Klhůfek v strednom pásme unikol Zvolenčanom, Lowney ho nedokázal zastaviť a košický útočník upravil na 3:2. Zvolenčania zvýšili obrátky, hra dostala nový náboj a často sa hralo pred Košarišťanom. Už v čase 57:22 skúsili hostia hru so šiestimi hráčmi, no zahrali ju veľmi zle. Po nedorozumení v rozohrávke si strelili vlastný gól do prázdnej bránky, ktorý bol pripísaný Jokeľovi.

Hlasy trénerov

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: „Vidím to podobne ako tréner hostí, Zvolen si nejaký bod zaslúžil. My sme sa dnes trápili, mali sme problémy dostať sa k našej hre. Dnes nám hlava ani nohy nešli ideálne, brankár Košarišťan bol však opäť skvelý. Vážim si, že aj v takomto zápase, v ktorom sme nemali súpera pod kontrolou, sme našli cestu k víťazstvu.“

Andrej Podkonický, tréner HKM Zvolen: „V nádejnom rozbehu nás pribrzdil gól domácich v ich presilovke päť na tri. V druhej tretine sme si vytvorili tlak aj šance, vyrovnali sme a dali sme aj na 2:1. Vraveli sme si, že musíme zodpovedne dohrať tú tretinu, namiesto toho sme spravili chybu a dostali sme gól. Pred tretím gólom domácich sme si vytvorili tlak, no dovolili sme ich hráčovi ujsť do brejku. Myslím si, že sme si zaslúžili aspoň jeden bod. Chalanom ďakujem za výkon, ideme ďalej.“