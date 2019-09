Mizéria Detvy pokračuje, nováčikovi nestrelila ani gól

Detva ešte v doterajšom priebehu sezóny nezískala ani bod.

22. sep 2019 o 20:07 TASR

HC 07 WPC Koliba Detva - HK Dukla Ingema Michalovce 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly: 6. Linet (Giľák), 18. Mesaroš (Galamboš, Hričina), 37. Mašlonka (Lalancette, Juusela), 43. Linet. Rozhodovali: Kalina, Orolin - Ordzovenský, Beniač, vylúčení: 9:9 na 2 min, navyše: Král 10+DKZ za nešportové správanie, Ščurko 10 min za bitku - Hričina 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 389 divákov.

HC 07 WPC Koliba Detva: Šimko – Mar. Chovan, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Andersons, Pač – Zuzin, Valent, Ščurko – Gašpar, Král, Sýkora - Žilka, V. Fekiač, Török - Surový, Čacho, Čenka

HK Dukla Ingema Michalovce: Trenčan - Mesikämmen, Dalhuisen, Ventelä, Vorobjov, Kolba, Hančák, Zekucia - Mašlonka, Lalancette, Juusela - Mesaroš, Galamboš, Hričina - Giľák, Linet, Safaralejev - Hamráček, Toma, Chalupa – Borov

Detvania nastúpili na piaty zápas sezóny s cieľom konečne si do tabuľky pripísať prvé body. Ich plán však dostali trhliny už v 6. minúte, keď sa presadil Linet a poslal hostí do vedenia. V 12. minúte mohol vyrovnať Sýkora, ale Trenčana neprekonal. V 14. minúte nepochodil ani hosťujúci Safaralejev a o chvíľu na to na druhej strane Valent, ktorého zblokoval obranca. V 18. minúte pridali Michalovce druhý gól, keď sa po brejku 2 na 1 presadil Mesaroš.

Druhú tretinu poznačilo množstvo vylúčení, aj osobných trestov, pričom domáci Král dostal trest do konca zápasu. Viac šancí mali opäť hostia, ktorí v 37. minúte využili presilovku o jedného hráča a na 3:0 zvýšil Mašlonka.