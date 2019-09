V šlágri kola taktické šachy. Zvolen proti lídrovi bodoval

Futbalisti MFK Zvolen privítali v šlágri kola vedúci Martin.

22. sep 2019 o 14:27 (mim)

MFK Zvolen - Martin 0:0 (0:0)

ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Belko, 200 divákov.

Zvolen: Mráz - J. Slovák, Bil, Kotora, Pavlík, Vinay (46. Vávro), Neušel, Valent, Tannhauser (75. Antal), V. Slovák (67. Psársky), Hric

Martin: Huszárik - Mlynár (56. Vajagić), Tomka, Palenčár, Stašík, Garaj, Moďoroši, Boďa (81. Vavák), Barčík, Chovanec, Ďungel

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zomrela legenda zvolenského futbalu. „Béla“, budete chýbať, nezabudneme Čítajte

Pred ôsmym kolom figurovali v tabuľke domáci futbalisti na treťom mieste a na lídra súťaže strácali štyri body. Dôležitosť stretnutia bola veľká pre obidve mužstvá.

V úvode šlágra kola mohli diváci vidieť na trávniku doslova futbalové šachy. Obaja tréneri naordinovali hru na istotu a pozorné bránenie s rýchlym prechodom do útoku. Hostia nakopávali dlhé lopty a domáci sa naopak snažili o prečíslenie po rýchlych kombináciách.

Už v 6. minúte sa mohlo rozhodnúť o osude stretnutia, keď po ruke Vinaya zahrávali Martinčania pokutový kop. No, Mráz si na Moďorošiho strelu z bieleho bodu počkal a penaltu zlikvidoval.

Zvolenčania potom zatlačili súpera a už v 12. minúte odkopol loptu na roh pred Vladom Slovákom Tomka. Potom Bilovu hlavičku vytesnil Huszárik na roh.Už o päť minút Vlado Slovák s Tannhauserom vyzvŕtali obranu hostí.

Hostia dirigovaní Barčíkom pohrozili v 20. minúte, no v pokutovom území kraľoval svojim výkonom Bil. Po polhodine hry zase unikol Slovák, no Stašík mu nedovolil zakončiť. Hostia stačili eliminovať útoky MFK iba za cenu faulov. Prekvapivo, s výnimkou penalty, do polčasu neohrozili Mráza v bránke Zvolena.