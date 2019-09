Detva sa prepadla na posledné miesto, prehrala v Budapešti

Podpoliansky tím v tejto sezóne ešte nedokázal získať ani bod.

20. sep 2019 o 21:27 TASR

MAC Újbuda - HC 07 WPC Koliba Detva 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Góly: 7. Pitt (Klempa, Sorfon), 20. Langkow (Carlisle, Br. Orban), 22. Sorfon (Pozsgai, Macaulay), 40. Langkow (Br. Orban, Macaulay) - 8. P. Zuzin (Ščurko, Valent), 44. P. Zuzin (Valent). Rozhodovali: Snášel, Tvrdoň - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 5:6, na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 520 divákov.

MAC Újbuda: Bálisz – Macaulay, Pozsgai, Carlisle, McNally, Bl. Orbán, Garát, Dóczi – Bodó, Langkow, Br. Orbán – Sofron, Pitt, Terbócs - K. Nagy, Strech, Klempa – Szigeti, Majoross, Kreisz

Detva: Petrík – Mar. Chovan, Golian, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Kuklev – Zuzin, Valent, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Sýkora – Král, Surový, Čenka - Török, Čacho, Ľupták – Gašpar

Domáci sa museli už po 15 sekundách brániť, keď išiel na trestnú Br. Orban, ale Detve sa nedarilo poriadne usadiť v útočnom pásme a výhodu nevyužili. Hráči MAC im ukázali, ako sa to robí v 7. minúte, keď premenil presilovku Pitt. Ich vedenie však netrvalo ani minútu, po peknej kombinácii Valenta so Ščurkom sa presadil P. Zuzin. V ďalších minútach to bola vyrovnaná partia, obe mužstvá si vypracovali šance, ale brankári odolávali. Až do 20. minúty, keď sa z dorážky presadil Langkow.

V 22. minúte bolo už 3:1 pre domácich. Petrík len vyrazil strelu Macaulayho pred seba, k puku sa dostal Sorfon, ktorý obkrúžil bránku a šikovne zasunul puk za brankárov betón. V 28. minúte mal tutovku Detvan Ščurko, ale v rozhodujúcej chvíli nedokázal dostatočne nadvihnúť puk. V 31. minúte unikol obrane hostí Strech, blafákom však Petríka neoklamal. O päť minút neskôr napálil Ščurko žŕdku a na druhej strane nepremenil Terbócs trestné strieľanie. Záver tretiny patril opäť domácim, keď Langkow zvýšil v presilovke už na 4:1.

Detva však nezložila zbrane a v 44. minúte sa jej podarilo znížiť. Valent vystihol rozohrávku súpera, na pravej strane našiel voľného P. Zuzina a jeho prudká strela prepadla Báliszovi do bránky - 4:2. Tréner Detvy pomenil zostavu, jeho hráči zvýšili intenzitu a dostávali sa častejšie pred bránku, ale góly neprišli ani pri presilovkách a ani pri záverečnej power play.