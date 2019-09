Zomrela legenda zvolenského futbalu. „Béla“, budete chýbať, nezabudneme

Futbalovú obec zasiahla smutná správa.

20. sep 2019 o 10:09 Stanislav Černák

ZVOLEN. Vo štvrtok 19. septembra 2019 navždy odišiel vo veku 82 rokov futbalový brankár, tréner a ikona zvolenského futbalu Vojtech „Béla“ Mozoláni.

Zvolenská legenda pôsobila vo Zvolene predlhých 24 rokov. Kopačky definitívne zavesil na klinec v roku 1973, prakticky ihneď sa začal venovať trénovaniu. Vychovával žiacke i dorastenecké talenty, ale vo Zvolene viedol aj mužov.

Ako tréner pôsobil aj v D. Nive, Krupine či Žiari nad Hronom. Svoj úplne posledný zápas odohral ako 63-ročný v pamätnom silvestrovskom zápase v medzi AC Štácia a FC Mesto v rolu 2000. Podarilo sa mu aj skórovať. Ako inak, z penalty.

„Bélinko“ bol v roku 2011 pri slávnostnom vyhlasovaní o najúspešnejších športovcov Zvolena ako prvý ocenený a zaradený do pomyselnej sieni slávy vo vtedy novovzniknutej kategórii Legenda zvolenského športu.

Spomienka na „Bélu“

O Vojtechovi Mozolánim sa často písalo aj v našom týždenníku MY. Dovolili sme si malú spomienku, keď sme ho vyspovedali pri príležitosti jeho okrúhlych sedemdesiatín.

„Otecko bol výborný brankár a preto som sa vlastne do brány postavil aj ja. No fascinoval ma aj známy Dodo Reimann,“ prezradil podľa mnohých brankársky génius, ktorého zdobili mrštnosť, istota, veľkolepé čítanie hry a čuduj sa svete, aj premieňanie pokutových kopov.

„Istého času som dokonca patril medzi najlepších jedenástkových exekútorov,“ pochválil sa „Bélik“ svojmu zverencovi a vtedajšiemu športovému redaktorovi MY Danielovi Valachovi.

Vo futbalovej bránke strávil dlhých dvadsaťštyri sezón, v ktorých si na svoje konto pripísal zhruba tisícdvesto zápasov. Väčšinu z nich odchytal vo zvolenskom drese.

„Absentoval som v ňom len chvíľu. Ako osemnásťročný som odišiel na hosťovanie do Rimavskej Soboty, kde som pobudol rok a pol. Odtiaľ som potom narukoval do Dukly Uherské Hradište, v ktorej mi bol spoluhráčom aj bývalý reprezentačný tréner Slovenska Jozef Jankech.“

Do Zvolena sa vrátil v roku 1958 a v podstate už z neho ani neodišiel. Raz to však predsa len na opätovný Bélov odchod vyzeralo, pretože ponukami na prestup sa to okolo neho vždy len tak hemžilo.

Keď už šlo do tuhého, plány mu prekazili fanúšikovia. Mozolániho aj so sťahovacím autom zastavili hneď za Zvolenom. „To, že som nakoniec zostal pod Pustým hradom, je zásluha mojej manželky. Čo by som však pre ňu neurobil...“ uškrnie sa bývalý brankár popod fúz.

S aktívnou kariérou sa rozlúčil v roku 1973, keď prakticky hneď presedlal na trénerstvo. Ako inak, futbalové talenty vychovával najmä vo Zvolene. Jeho rukami prešlo nespočetné množstvo hráčov a, samozrejme, brankárov. Aktívnemu trénerstvu sa venoval dlhých tridsaťdva rokov. Kopačky definitívne zavesil ,,na klinec“ v roku 2005.

Ťažko si predstaviť zvolenský futbal bez „Bélu“. Maestro, odpočívajte v pokoji, nezabudneme.

Posledná rozlúčka s Vojtechom „Bélom“ Mozolánim sa bude konať v pondelok 23. 9. 2019 o 13:00 hod. na zvolenskom mestskom cintoríne.