Nemocnicu čaká modernizácia za viac ako 7 miliónov eur

Zriadi napríklad centralizovaný urgentný príjem, postaví novú budovu a vybuduje tri nové operačné sály.

19. sep 2019 o 12:22 SITA

Práce majú byť ukončené do dvoch rokov.(Zdroj: Ján Krošlák)

ZVOLEN. Zvolenskú nemocnicu čaká modernizácia zameraná na zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Náklady za približne 7,1 milióna eur zafinancuje z nenávratného finančného príspevku z eurofondov a z vlastných zdrojov.

Celková hodnota stavebných prác vyplývajúca zo zmluvy s víťazom verejného obstarávania, michalovskou firmou Chemkostav, je 4,28 mil. eur.

Ako agentúru SITA informovala tlačová hovorkyňa Radka Miloševská zo spoločnosti Agel, do ktorej skupiny nemocnica patrí, stavenisko chcú odovzdať do konca septembra a stavebné práce začnú najneskôr 50 dní po odovzdaní. Ukončenie celého projektu je plánované do 24. júna 2021, pričom zhotoviteľ má na práce 18 mesiacov.

Nová budova

Stavebné práce sú rozdelené. Ako prvá príde na rad kompletná rekonštrukcia a vybudovanie centralizovaného urgentného príjmu, nasledovať bude výstavba novej budovy pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a napokon rekonštrukcia a vybudovanie troch nových moderných operačných sál.



Nemocnica v súčasnosti nemá urgentný príjem. Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje výlučne ambulanciami pohotovostnej služby pri jednotlivých lôžkových oddeleniach.

„Tento stav je vzhľadom na akútnosť klinických prípadov, ktoré sa dostávajú do zdravotníckeho zariadenia, nevyhovujúci. Spôsobuje predlžovanie diagnostického procesu nevyhnutnými presunmi pacienta na vzdialené zdravotnícke pracoviská. Cieľom vybudovania urgentného príjmu je centralizovať odborný zdravotnícky tím a diagnostické zázemie na jedno miesto,“ uviedla hovorkyňa.



Pracovisko urgentného príjmu bude obsahovať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a sadrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická), a tiež priestor pre expektačné lôžka.

S recepciou

Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde budú registrovať a triediť pacientov. Ošetrovaní budú podľa závažnosti zdravotného stavu. Vďaka multi odbornému zameraniu pracoviska dokážu zdravotníci komplexne stanoviť diagnózu pacienta a efektívnejšie podať indikovanú liečbu.



Súčasťou novovybudovaného oddelenia urgentného príjmu je diagnostický komplex zobrazovacích metód. Bude pozostávať zo špeciálnej diagnostickej techniky, ktorú budú tvoriť predovšetkým špičkové medicínske zariadenia CT, RTG a USG.

„Zdravotná starostlivosť na tomto oddelení bude zabezpečená modernou a efektívnou formou ambulantného vyšetrenia a expektačnými lôžkami, ktoré budú slúžiť pacientom do času ukončenia urgentnej diagnostiky klinického stavu s

následným umiestnením pacienta na lôžkovom oddelení, alebo na podanie ambulantnej liečby a prepustením pacienta domov,“ dodala Miloševská s tým, že dobudovanie expektačných lôžok doplní medzičlánok medzi ústavnou a ambulantnou starostlivosťou.