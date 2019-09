Futbalový servis: Pliešovce v štvrtej lige a H. Nemce v piatej na popredných priečkach

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky od III. ligy po II. triedu.

16. sep 2019 o 9:59 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

L. Štiavnica – Kováčová 1:0 (1:0)

Gól: 40. Pastva. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Herdel, 110 divákov.

Kováčová: Polóny – Majerčík, Čákovský, Macuľa, Lauč, Turňa (36. Marunčiak), Turák, Fašang, Bordun, Skydan, Kurta

Súvisiaci článok MFK Zvolen zabral vonku naplno. O osude zápasu rozhodol krásnymi strelami Hric Čítajte

Kováčovú trápia zranenia. Do L. Štiavnice cestovala len s dvoma náhradníkmi, jeden z nich bol náhradný brankár, ktorý bol oblečený ako hráč. Nigérijčan Obiechina musel vycestovať domov a predĺžiť si slovenské víza. Prameň viedol v prvom stretnutí nový tréner Roman Biba. Úvodná polhodinka zápasu patrila hosťom z Kováčovej. Vytvorili si viacero dobrých príležitostí, ktoré sa mohli skončil gólom, no nestalo sa tak. Postupne sa hra vyrovnala, navyše v 36. minúte sa zranil Turňa, ktorého nahradil Marunčiak. Týmto striedaním sa narušila koncepcia hry hostí, keďže im chýbalo viacero hráčov, a to sa prejavilo o niekoľko minút. V 40. minúte kopala Kováčová rohový kop, ktorý domáci odvrátili. Po prehratom súboji šli do brejkovej situácie, ktorú využil Pastva. Tento okamih Prameň zaskočil. Do prestávky mali réžiu hry už hráči L. Štiavnice. Po zmene strán chcela Kováčová zmeniť nepriaznivý výsledok, ale na ich kopačkách bolo cítiť nervozitu. Opäť si hostia vytvárali šance a pološance, ale streliť gól v tomto zápase im nebolo súdené.

Domáci mali silnú desaťminútovku, kedy zavreli hostí v ich vlastnej šestnástke, ale tento tlak ustáli. V závere sa opäť Kováčová pokúšala o brejkové situácie, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

Premiéra novému koučovi na lavičke Prameňa nevyšla podľa predstáv. Hostia mali počas celého zápasu streleckú smolu, pretože keby Prameň využil šance, zápas mohli pokojne vyhrať. Chcenie hráčov bolo veľké, ale aj taký je niekedy futbal.

Ostatné výsledky 7. kola: Kalinovo – Zvolen 1:2, Lučenec – O. Veselé 0:1, Martin – L. Hrádok 2:1, Fiľakovo – Čadca 4:0, Bánová – Rakytovce 3:0, Krásno – Žarnovica 1:1

1. Martin 7 6 1 0 25:6 19

2. Bánová 7 5 1 1 14:4 16

3. Zvolen 7 5 0 2 8:7 15

4. Fiľakovo 7 4 1 2 16:6 13

5. O. Veselé 7 4 1 2 9:7 13

6. Kalinovo 7 4 1 2 9:8 13

7. Kováčová 7 4 0 3 13:10 12

8. L. Hrádok 7 3 1 3 11:9 10

9. Námestovo 7 3 1 3 7:7 10

10. Krásno 7 2 3 2 8:11 9

11. L. Štiavnica 7 2 1 4 8:12 7

12. Lučenec 7 2 1 4 5:11 7

13. Rakytovce 7 1 2 4 8:13 5

14. Žarnovica 7 1 2 4 5:16 5

15. Čadca 7 1 0 6 3:15 3

16. R. Sobota 7 0 2 5 6:13 2

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Badín 1:1 (1:0)

Góly: 36. D. Kudlík – 49. E. Hudec. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Žeriava, 100 divákov.

Pliešovce: J. Sekula – M. Polaček, R. Draxler, J. Kouřil, J. Malatinec, J. Homola, Š. Záchenský (60. R. Rell), M. Hradňanský, D. Kudlík, D. Vreštiak, Ľ. Jamnický

Domácim hráčom opäť chýbalo viacero hráčov zo základnej zostavy. Pliešovce podali jednoliaty a kolektívny výkon. V prvom dejstve najskôr pohrozil Badín, ale domácich podržal brankár Sekuka. Po tomto momente sa osmelili aj domáci. Hrali zo zabezpečenej obrany a na brejky. Pomaly sa dostavili aj šance. Najskôr sa Vreštiak ešte nepresadil, ale v 36. minúte bol na konci peknej kombinačnej akcii Kudlík a Pliešovce vyhrávali. Úvod druhého polčasu vyšiel lepšie hosťom. V 49. minúte sa po skrumáži presadil Hudec. Domáci Tatran sa po tomto góle spoliehal na zabezpečenú obranu, pretože Badín má svoju kvalitu. Hra sa však prevažne už odvíjala medzi oboma šestnástkami. V závere mali Pliešovce ešte nejaké šance, ktoré sa gólom neskončili. Remíza je zaslúžená, domáci z nej majú radosť.

Detva – Tornaľa 2:1 (1:1)

Góly: 23. F. Matović, 57. T. Škopík – 12. J. Nyiri. ŽK: 1 – 2. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Kaštan, 113 divákov.

Detva: A. Bašić – P. Šťastný, J. Sekereš, T. Škopík, M. Jedlička (46. Ján Kluka), P. Stanković, R. Rapčan, A. Ilić, J. Jaloviar (63. P. Mičo), F. Matović, M. Tužinský (85. Peter Kluka)

Úvod stretnutia lepšie vyšiel hosťom, ktorý šli v 12. minúte do vedenia vďaka gólu Nyiria. Domácich to nakoplo k lepším výkonom. Už v 23. minúte vyrovnával Matovič.

Detva postupne preberala opraty zápasu na svoje kopačky. V 57. minúte strelil víťazný gól MFK Škopík. Hostí v snahe vyrovnať pribrzdilo vylúčenie Miglaviča v 76. minúte.

Detva sa napokon zaslúžene tešila zo zisku troch bodov za druhú výhru v sezóne. Detva sa posunula už na 11. miesto v tabuľke.

S. Ďarmoty – Hriňová 0:0 (0:0)

ŽK: 2 -3. Rpzhodoval: Legíň, 150 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – O. Miklian, M. Purdek, Marian Bariak, T. Zachar (86. J. Sekereš), D. Slosiarik, R. Paprčka, M. Hanes, D. Šufliarsky, J. Malček, Ján Bariak

V úvode stretnutia bol zápas vyrovnaný, ale hral sa medzišestnástkový futbal, bez výraznejšej šance na oboch stranách. Najmä po zmene strán boli hriňovskí futbalisti nespokojní s výkonom rozhodcovskej trojice. Domáci preberali mierne taktovku hry, ale hostí podržal brankár Vreštiak. Keď už nestačil on, z bránkovej čiary dvakrát vykopával loptu Kristián. V druhej polovici zápasu mali obrovskú šancu aj Podpoľanci, v čistej gólovej šanci sa ocitol Malček, ktorú však nepremenil. Záver zápasu sa odohral už v strede poľa, a tak si mužstvá body rozdelili po bezgólovej remíze.

Ostatné výsledky 7. kola: Príbelce – Poltár 5:1, Medzibrod – Tisovec 2:1, Č. Balog – Podkonice 1:2, Hajnáčka – Šalková 0:4

1. Podkonice 7 6 0 1 28:8 18

2. Tisovec 7 6 0 1 20:6 18

3. Pliešovce 7 4 1 2 11:9 13

4. Šalková 7 4 0 3 20:14 12

5. Príbelce 7 3 3 1 15:10 12

6. Hriňová 7 3 3 1 7:3 12

7. S. Ďarmoty 7 3 2 2 17:16 11

8. Badín 7 2 2 3 11:6 8

9. Tornaľa 7 2 1 4 7:14 7

10. Medzibrod 7 2 1 4 5:12 7

11. Detva 7 2 1 4 7:26 7

12. Č. Balog 7 2 0 5 21:15 6

13. Hajnáčka 7 1 1 5 9:25 4

14. Poltár 7 0 3 4 9:23 3

V. liga skupina C

H. Nemce – D. Niva 4:0 (2:0)

Góly: 40. a 78. Pařenica, 45. Sudimák, 81. Tran Anh. ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Zemko, 200 divákov.

H. Nemce: Pavlenda – Sádovský, Vaškor (46. Troiak), Palkovič (80. Dinh), Mitter, Stankovič, Sudimák, Anh, Rerich, Pařenica, Sedmák (56. Babiak)

D. Niva: Vilhan – Slatinec, M. Kucbel (46. Žiga), Kyslý, Plichta, Molnár (83. Babiak), Lacko, Kúdelka, Hanuska, Hrčka, Cibuľa

V regionálnom derby boli od úvodu stretnutia lepším tímom domáci hráči, ktorí si vytvárali šance, mali lepšie držanie lopty na kopačkách. Avšak hrozili aj Dobronivčania. Posledný tím tabuľky si vypracoval tri nebezpečné šance, ale z nich nezapršalo. Nemčania si vytvorili aspoň 5 šancí, ujali sa až pokusy Pařenicu a Sudimáka v závere prvého polčasu.