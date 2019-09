Detva doplatila proti majstrovi na nedisciplinovanosť

Podpoľanci si zmerali sily s úradujúcim majstrom.

15. sep 2019 o 22:06 TASR

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC 07 WPC Koliba Detva 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Góly: 9. Lamper (Southorn, Šoltés), 20. Southorn (Wahl), 26. Jääskeläinen (Southorn, Hickmott), 47. Jääskeläinen (Southorn, Wahl), 53. Wahl (Hickmott) - 33. Zuzin (Chovan), 39. Podešva (J. Sýkora, Žilka). Vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše Pač (Detva) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Valach - Durmis, Jurčiak, 2334 divákov.

B. Bystrica: Beskorowany – J. Brejčák, Southorn, Biro, Mihálik, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Hickmott, Wahl, Šoltés – Lamper, Hrnka, Jääskeläinen – Fafrák, Tamáši, Bartánus – Róth, Gabor, Kabáč

Detva: Petrík – Chovan, Golian, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Kuklev, Pač – Zuzin, P. Valent, Ščurko – Žilka, Podešva, J. Sýkora – Král, Gašpar, M. Surový – Török, V. Fekiač, Čenka

Hostia dostali už v 2. minúte príležitosť hrať presilovku, ale z dvojminútového vylúčenia Kabáča nevyťažili nič. V 7. min si na opačnej strane sadol na trestnú lavicu Jendroľ a "barani" udelili súperovi lekciu z efektivity, keď po 68 sekundách skóroval Lamper. V 14. minúte mohol zdvojnásobiť vedenie Bystrice Róth, s jeho strelou spomedzi kruhov si však poradil brankár Petrík. V 14. minúte dostal hosťujúci Pač vyšší trest za vrazenie na mantinel. Domáci v závere prvej tretiny dostali početnú výhodu o dvoch hráčov, nevyužili ju, ale sedem sekúnd pred klaksónom sa dočkali - Sourthorn upravil na priebežných 2:0.

Po pokojnom úvode druhej časti hry sa domáci fanúšikovia potešili aj tretíkrát. Hickmott prihral voľnému Jääskeläinenovi a ten z ľavého kruhu prestrelil Petríka - 3:0. Po treťom zásahu domácich sa hra rozbehla, obaja brankári však podržali svoje tímy. Bystričania zľavili z tempa a v 33. minúte ich potrestal z protiútoku Zuzin. Detva sa dočkala aj druhého gólu, dve minúty pred koncom tretiny využil presilovku Podešva - 2:3.

V 46. minúte mohol domácim vrátiť dvojgólové vedenie Nemčík, no Petrík sa stihol presunúť a skvelým zákrokom podržal tím. Úradujúcemu majstrovi to vyšlo na druhý pokus, v 47. minúte sa druhýkrát v zápase presadil Jääskeläinen. O šesť minút neskôr sa domáci opäť radovali, keď sa o piaty zásah postaral Wahl a stanovil konečné skóre 5:2.

Hlasy trénerov

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: „V prvej tretine sme boli lepším tímom, pretavili sme to do dvoch gólov. V druhej sme síce pridali tretí, ale prestali sme korčuľovať a súper nás prevýšil, bol lepší. S Detvou sme hrali takpovediac hore – dole a to sme nechceli. Nehrali sme náš hokej. Poučili sme sa však z toho a ešte k tomu aj brali napokon tri body. V tomto ohľade to bolo dobré.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Povedali sme si, že musíme vstúpiť do zápasu disciplinovane, ale to sa nepodarilo. Ponúkli sme súperovi presilovky a prehrávali sme 0:2. Druhú tretinu sme hrali výborne, boli sme lepším tímom, hoci sme dostali tretí gól, znížili sme napokon stav na 3:2 a mali sme lepší pohyb. V poslednej časti hry sme chceli ísť do vyrovnania, ale nepodarilo sa nám to. Vyrobili sme hlúpy faul a nasledoval gól na 4:2, ktorý nás zlomil. Piaty gól sme inkasovali po nepokrytí hráča medzi kruhmi. Nemôžeme proti takémuto kvalitnému súperovi hrať vo štvorici. Musíme hru udržať v piatich ak chceme pomýšľať na lepší výsledok.“