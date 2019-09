Z jasného zápasu bola dráma. Zvolen napokon zdolal Poprad

Zverenci trénera Podkonického sa prvýkrát v novej sezóne predstavili na vlastnom ľade.

15. sep 2019 o 18:58 TASR

HKM Zvolen - HK Poprad 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Góly: 9. M. Halama (Thompson, Švarný), 13. M. Halama (Corrin, Thompson), 30. McPherson (Bonis, Trotter) – 53. Matúš Paločko, 57. Zagrapan (Fabian). Rozhodovali: Fridrich (SR), Juhász (Maď.) – Rojík (SR), Soltész (Maď.),, vylúčení: na 2 min. 12:6, navyše: Thompson (Zvolen) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1618 divákov.

Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Corrin, Roman, Drgoň, Maier, Fatul – Hansen, Špirko, Preisinger – McPherson, Trotter, Bonis – Kelemen, M. Halama, Handlovský – Thompson, Mráz, S. Petráš

Poprad: Vošvrda – Fabian, L. Kozák, Ulrych, Kramár, Ťavoda, Erving – P. Svitana, Paukovček, Štrauch – Matúš Paločko, Zagrapan, S. Takáč – Leclerc, Mlynarovič, Karterud – Matej Paločko, Bjalončík, Kundrlík

Zvolenčania začali duel aktívne, mali prevahu a vytvárali si šance. Prvú nevyužil Mráz bekhendom zblízka a ďalšie dve Bonis; v oboch prípadoch bol Vošvrda proti. Kapituloval až v 9. minúte, keď sa pred ním presadil Marco Halama po šikovnej prihrávke Thompsona. Hostia nevyužili dve presilovky, v hre štyroch proti trom mal príležitosť Paukovček a dobre zasiahol Tomek. V 13. minúte mali početnú výhodu domáci a využili ju. Z pravého kruhu pálil k bližšej žrdi do vinkla parádne Halama – 2:0. Pred prestávkou mohol pridať tretí gól ešte Švarný, ale jeho prudkú strelu zneškodnil lapačkou Vošvrda.

V strednom dejstve neposlal puk do úplne odkrytej bránky domáci Trotter. Popradčania nevyužívali presilovky, neznížili ani z protiútoku, keď na výbornom Tomekovi stroskotali Kondrlík a z dorážky Bjalončík. Pykali za to v polovici stretnutia, keď po prihrávke Bonisa zakončoval v medzikruží švihom voľný McPherson na 3:0. Zvolenčania boli v laufe, ďalšie príležitosti mali Kelemen, Hansen i Špirko, avšak nepresadili sa a postupom času sa tak dostali k slovu aj Podtatranci. Bjalončík neprekonal Tomeka z jedného metra a nepodarilo sa to v presilovke ani Takáčovi, ktorý vyslal prudkú strelu spoza kruhu.

Na prelome druhej a tretej tretiny hostia nevyužili dlhú presilovku piatich proti trom a to bolo kľúčové, pretože pri rovnakom počte hráčov na ľade mali domáci prevahu. Veľkú šancu nevyužil Lowney, i keď bol pri nej faulovaný. Hosťom sa napokon podarilo prepasírovať puk v trme–vrme pred bránkou do nej za Tomeka, konkrétne Matúš Paločko v 53. minúte – 3:1. V závere hokejisti spod Tatier hrali znovu v početnej výhode a hoci ju nevyužili, hneď po nej sa im podarilo znížiť na rozdiel gólu, keď sa z dorážky presadil Zagrapan – 3:2. Posledné sekundy boli dramatické, Popradčania hrali minútu bez brankára v šestici, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.