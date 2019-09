Zvolenu nepomohla ani presilovka

Prvú tretinu poznačilo množstvo vylúčení.

13. sep 2019 o 20:53 TASR

MIŠKOVEC. Hokejisti maďarského účastníka slovenskej Tipsport ligy DVTK Jegesmedvék Miškovec zvládli vstup do nového ročníka, keď v piatkovom zápase 1. kola zdolali na domácej pôde HKM Zvolen tesne 2:1.

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HKM Zvolen 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 10. Vandane (Beauviller, Vas), 37. Vas (Beauviller, Dudás) 33. Kelemen (Corrin). Rozhodovali: Korba, Konc D. Šoltés, Smrek, vylúčení: 12:11 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1111 divákov.

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna Dudás, Ross, Vandane, G”z, Vojtkó, Láda, L”vei, D. Kiss Beach, Tousignant, Rodman Magosi, Vas, Beauviller Harrison, Galanisz, Miskolczi P. Kiss, Reszegh, Ritó

HKM Zvolen: Tomek Švarný, Lowney, Corrin, Roman, Maier, Drgoň, Fatul, Chlepčok Thompson, Špirko, Hansen Handlovský, Trotter, McPherson Mráz, Preisinger, Bonis Kelemen, Halama, Marcinek



Prvú tretinu poznačilo množstvo vylúčení, nedisciplinovanosť hostí potrestal v 10. minúte v presilovke Vandane. V 13. minúte mohol zvýšiť náskok Galanisz, ktorý sa ocitol chvíľu nepokrytý pred Tomekom, avšak z minimálnej vzdialenosti neuspel.

V druhej časti pokračoval festival dvojminútových trestov, hra sa neustále kúskovala. Zvolenu sa podarilo vyrovnať v 33. minúte zásluhou Kelemena, ktorý bekhendom spomedzi kruhov prekonal Rajnu.

Miškovec sa však už o štyri minúty tešil z opätovného vedenia. Druhý

gól DTVK strelil Vas.

V 46. min mohol zvýšiť na 3:1 Harrison, vo veľkej šanci zlyhal, vzápätí neuspel pred Tomekom v oslabení ani Magosi. Zvolenčania v závere vrhli všetky sily do útoku, dostali možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov, no ani to im nepomohlo k vyrovnaniu. Domáci si už tesné víťazstvo postrážili.