Adam Húska má v Rangers silnú konkurenciu, tréner brankárov mu však verí

Zvolenský rodák začne sezónu v AHL v tíme Hartfordu, kariéru do NHL má dobre nasmerovanú.

12. sep 2019 o 10:00 SITA

NEW YORK. V organizácii New Yorku Rangers momentálne figuruje jeden slovenský zástupca. Zvolenský odchovanec a rodák brankár Adam Húska, ktorý dostane v nasledujúcej sezóne priestor v AHL v tíme Hartford Wolf Pack, ale v klubovej hierarchii „jazdcov“ sú pred ním nároční konkurenti.

O miesto v bránke Rangers budú súperiť Švéd Henrik Lundqvist a Rusi Alexandar Georgijev s Igorom Šesťorkinom.

„Aktuálne je u nás veľká konkurencia. Adam je najmladší zo spomenutých brankárov. Má veľký potenciál a náš tréner gólmanov Benoit Allaire mu verí. Je teraz na ňom, aby dal do toho všetko. Šanca je veľká, rovnako ako naše očakávania. Georgijev napríklad ani nebol draftovaný a napokon sa rýchlo prepracoval do NHL,“ povedal slovenský skaut New Yorku Rangers Ján Gajdošík.

Húska mal možnosť ukázať svoje kvality na nedávnom turnaji v Traverse City, kde sa prezentoval v dobrom svetle a vyslúžil si pochvalu.

„Adam mal vydarený nováčikovský kemp, na Turnaji nádejí v Traverse City vychytal víťazstvá v oboch zápasoch proti Dallasu aj St.Louis a vyzdvihol ho po turnaji taktiež generálny manažér tímu Jeff Gorton. Som veľmi rád, že Adam hokejovo napreduje a má kariéru do NHL dobre nasmerovanú. Dokonca na tomto nováčikovskom turnaji bol presvedčivejší aj ako skúsenejší Šesťorkin,“ dodal 54-ročný skaut jazdcov.